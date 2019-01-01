Лучани з 40-го кварталу скаржаться на маршрути деяких тролейбусів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:32
У Луцьку пенсіонери з 40-го кварталу незадоволені маршрутами деяких тролейбусів, бо вони не доїжджають до кінцевої зупинки - КРЗ.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Пенсіонерка Анна Потайчук каже, незадоволена графіком руху тролейбусів під номерами 1 та 2, бо з 9-ї до 16-ї години вони не доїжджають до кінцевої зупинки – КРЗ.
«Не заїдеш в поліклініку, лікарню, дитячу лікарню, це ми їздимо 2-ю,отакого холоду інваліди, діти», - розповідає жінка.
Тролейбуси «одиничка» та «двійка» денної пори розвертаються на кільці в районі вулиці Гордіюк. Зі слів Анни Потайчук, аби дістатися до зупинки, люди двічі змушені перейти дорогу з інтенсивним рухом. Аби швидше дістатися другої поліклініки, їдуть з декількома пересадками.
«Мене, наприклад, влаштовує, мені треба йти однаково до тієї чи цієї зупинки. Більш-менш краще зараз, ніж колись ходила 9- 8-ка», - каже лучанин Ростислав Микула.
Водій Олександр Ліснічук зауважив, графік руху тролейбусів, що курсують за першим і другим маршрутом, змінили з початку літа.
« 3 рейси робимо в день, навіть 4 на КРЗ і 3 до Гордіюк, поки люди на роботу на крз, то ми їздимо на крз, а вдень 12 і 5 йдуть на крз, 8 хвилин між 2-ками», - підкреслив водій.
Про незручності з розкладом руху тролейбусів говорять Лідія Работай і Леся Олійник, які чекали громадський транспорт на вулиці Конякіна.
«Усе життя ходили тролейбуси, я в лікарню з 2 ногами, поки дойду, а він розвернувсь і поїхав», - скаржиться Лідія Роботай.
«От прийшли, по графіку 5 і 12 мали бути, їх немає, це півгодини чекати. Здебільшого їздите тролейбусами? Так, нам маршрутками дорого», - відповідає друга жінка Леся Олійник.
За словами лучанки Людмила Губій, у Луцьку є інші мікрорайони, до яких не можна доїхати тролейбусами. Як приклад називає Старе місто.
Начальник Служби руху підприємства електротранспорту Віктор Михалюк розповів, щодня за маршрутами 1 та 2 курсують 14 машин. Зміну графіку руху пояснює економією. Рішення ухвалили, обстеживши пасажиропотік.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Пенсіонерка Анна Потайчук каже, незадоволена графіком руху тролейбусів під номерами 1 та 2, бо з 9-ї до 16-ї години вони не доїжджають до кінцевої зупинки – КРЗ.
«Не заїдеш в поліклініку, лікарню, дитячу лікарню, це ми їздимо 2-ю,отакого холоду інваліди, діти», - розповідає жінка.
Тролейбуси «одиничка» та «двійка» денної пори розвертаються на кільці в районі вулиці Гордіюк. Зі слів Анни Потайчук, аби дістатися до зупинки, люди двічі змушені перейти дорогу з інтенсивним рухом. Аби швидше дістатися другої поліклініки, їдуть з декількома пересадками.
«Мене, наприклад, влаштовує, мені треба йти однаково до тієї чи цієї зупинки. Більш-менш краще зараз, ніж колись ходила 9- 8-ка», - каже лучанин Ростислав Микула.
Водій Олександр Ліснічук зауважив, графік руху тролейбусів, що курсують за першим і другим маршрутом, змінили з початку літа.
« 3 рейси робимо в день, навіть 4 на КРЗ і 3 до Гордіюк, поки люди на роботу на крз, то ми їздимо на крз, а вдень 12 і 5 йдуть на крз, 8 хвилин між 2-ками», - підкреслив водій.
Про незручності з розкладом руху тролейбусів говорять Лідія Работай і Леся Олійник, які чекали громадський транспорт на вулиці Конякіна.
«Усе життя ходили тролейбуси, я в лікарню з 2 ногами, поки дойду, а він розвернувсь і поїхав», - скаржиться Лідія Роботай.
«От прийшли, по графіку 5 і 12 мали бути, їх немає, це півгодини чекати. Здебільшого їздите тролейбусами? Так, нам маршрутками дорого», - відповідає друга жінка Леся Олійник.
За словами лучанки Людмила Губій, у Луцьку є інші мікрорайони, до яких не можна доїхати тролейбусами. Як приклад називає Старе місто.
Начальник Служби руху підприємства електротранспорту Віктор Михалюк розповів, щодня за маршрутами 1 та 2 курсують 14 машин. Зміну графіку руху пояснює економією. Рішення ухвалили, обстеживши пасажиропотік.
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