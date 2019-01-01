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У Луцьку дві студентки намагались обікрасти магазин одягу

У Луцьку дві студентки намагались обікрасти магазин одягу
Уродженки села Цегів Горохівського району, студентка 3-го курсу Волинського коледжу національного університету харчових технологій №6 та 2-го курсу Луцького національного технічного університету, в магазині «Sinsay» таємно намагалися викрасти одяг.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише Конкурент.

Одна студентка викрала дві футболки, топ-блузку, боді, 5 пар шкарпеток та труси на загальну суму 1 074,33 грн. Інша – футболку, штани, легінси, кросівки та бюстгальтер на суму 1 305,99 грн.

Волинянки поклали вказані речі в свої рюкзаки і хотіли вийти з магазину, але були зупинені працівниками.

У судовому засіданні волинянки, свою вину визнали повністю та відшкодували завдані збитки.

Отож суд ухвалив визнати студенток винуватими в обвинуваченні за ст.15 ч.2 ст.185 ч.2 КК України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Неповнолітню обвинувачену звільнили на підставі ч.1 ст.105 КК України (Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру) та передали на виховання батькам.

Іншій обвинуваченій, яка була повнолітньою, суд призначив покарання – 1 рік позбавлення волі. А на підставі ст.ст. 75, 76 КК України (Звільнення від відбування покарання з випробуванням та Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням) звільнив від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки.

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Теги: крадіжка, магазин, одяг
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