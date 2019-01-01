Художниця 9 місяців малювала картину, яку подарувала перинатальному центру у Луцьку
Сьогодні, 20:41
Наталя Грабовецька подарувала авторську картину у Волинський обласний перинатальний центр.
Художниця малювала картину 9 місяців. І вирішила презентувати її перинатальному центру. Подарунок вийшов дуже символічний, - пише газета Волинь-нова.
"Хотілося прикрасити стіни приміщення, де з’являимуться на світ маленькі волиняни. Малювала картину 9 місяців. Вона називається "Захід сонця. Весна". Символічно, що створювала роботу протягом 9 місяців адже стільки ж часу росте дитина в утробі матері", – каже художниця.
Картина написана масляними фарбами. На полотні зображені квіти у малиновому призахідному світлі, біля яких сидить пташка.
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Художниця малювала картину 9 місяців. І вирішила презентувати її перинатальному центру. Подарунок вийшов дуже символічний, - пише газета Волинь-нова.
"Хотілося прикрасити стіни приміщення, де з’являимуться на світ маленькі волиняни. Малювала картину 9 місяців. Вона називається "Захід сонця. Весна". Символічно, що створювала роботу протягом 9 місяців адже стільки ж часу росте дитина в утробі матері", – каже художниця.
Картина написана масляними фарбами. На полотні зображені квіти у малиновому призахідному світлі, біля яких сидить пташка.
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