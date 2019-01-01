вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Художниця 9 місяців малювала картину, яку подарувала перинатальному центру у Луцьку

Художниця 9 місяців малювала картину, яку подарувала перинатальному центру у Луцьку
Наталя Грабовецька подарувала авторську картину у Волинський обласний перинатальний центр.

Художниця малювала картину 9 місяців. І вирішила презентувати її перинатальному центру. Подарунок вийшов дуже символічний, - пише газета Волинь-нова.

"Хотілося прикрасити стіни приміщення, де з’являимуться на світ маленькі волиняни. Малювала картину 9 місяців. Вона називається "Захід сонця. Весна". Символічно, що створювала роботу протягом 9 місяців адже стільки ж часу росте дитина в утробі матері", – каже художниця.

Картина написана масляними фарбами. На полотні зображені квіти у малиновому призахідному світлі, біля яких сидить пташка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перинатальний центр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Художниця 9 місяців малювала картину, яку подарувала перинатальному центру у Луцьку
Сьогодні, 20:41
У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 20:29
«Активна громада - успішна держава»: волинська ОТГ обрала новий логотип та слоган. ФОТО
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 вересня
Сьогодні, 20:12
«Протилежний Погляд LIVE»: децентралізація на Волині. НАЖИВО
Сьогодні, 20:08
Схожі новини
У Луцьку у перинатальному центрі народилася перша дівчинка У Луцьку у перинатальному центрі народилася перша дівчинка
16 вересень, 14:49
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
18 липень, 16:56
«Будинок щастя»: у Луцьку відкрили найпотужніший в Україні перинатальний центр. ФОТО «Будинок щастя»: у Луцьку відкрили найпотужніший в Україні перинатальний центр. ФОТО
18 липень, 15:06
Митрополит Михаїл освятив перинатальний центр у Луцьку. ФОТО Митрополит Михаїл освятив перинатальний центр у Луцьку. ФОТО
14 червень, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Художниця 9 місяців малювала картину, яку подарувала перинатальному центру у Луцьку
Сьогодні, 20:41
 0
У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 20:29
 0
«Активна громада - успішна держава»: волинська ОТГ обрала новий логотип та слоган. ФОТО
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 вересня
Сьогодні, 20:12
 0
«Протилежний Погляд LIVE»: децентралізація на Волині. НАЖИВО
Сьогодні, 20:08
 0
Медіа
відео
1/8
﻿