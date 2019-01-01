Художниця 9 місяців малювала картину, яку подарувала перинатальному центру у Луцьку





Художниця малювала картину 9 місяців. І вирішила презентувати її перинатальному центру. Подарунок вийшов дуже символічний, - пише газета



"Хотілося прикрасити стіни приміщення, де з’являимуться на світ маленькі волиняни. Малювала картину 9 місяців. Вона називається "Захід сонця. Весна". Символічно, що створювала роботу протягом 9 місяців адже стільки ж часу росте дитина в утробі матері", – каже художниця.



Картина написана масляними фарбами. На полотні зображені квіти у малиновому призахідному світлі, біля яких сидить пташка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наталя Грабовецька подарувала авторську картину у Волинський обласний перинатальний центр.Художниця малювала картину 9 місяців. І вирішила презентувати її перинатальному центру. Подарунок вийшов дуже символічний, - пише газета Волинь-нова "Хотілося прикрасити стіни приміщення, де з’являимуться на світ маленькі волиняни. Малювала картину 9 місяців. Вона називається "Захід сонця. Весна". Символічно, що створювала роботу протягом 9 місяців адже стільки ж часу росте дитина в утробі матері", – каже художниця.Картина написана масляними фарбами. На полотні зображені квіти у малиновому призахідному світлі, біля яких сидить пташка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію