У парках Володимира-Волинського просять заборонити рух автомобілів
Сьогодні, 15:04
Зареєстрували петицію, у якій просять заборонити проїзд автомобілів у парках Володимира-Волинського.
Автор петиції – активіст Тарас Сватко, – пише БУГ.
Як зазначає автор, парки Володимира-Волинського сьогодні є «відкритими для проїзду автомобілів. Цим користуються недобросовісні водії, здійснюючи транзит або зупинку/стоянку в парковій зоні».
Таким чином, для людей, котрі прогулюються парком, створюється дискомфорт і небезпека для руху. Крім цього, псуються зелені насадження, пішохідні доріжки та інші елементи благоустрою.
Тарас Сватко пропонує на усіх можливих під’їздах до міських парків встановити відповідні заборонні дорожні знаки і обмежувачі руху для автомобілів.
Станом на 14-ту годину 19-го вересня петиція набрала 17 з 150-ти необхідних голосів. Збиратимуть голоси ще 29 днів.
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Автор петиції – активіст Тарас Сватко, – пише БУГ.
Як зазначає автор, парки Володимира-Волинського сьогодні є «відкритими для проїзду автомобілів. Цим користуються недобросовісні водії, здійснюючи транзит або зупинку/стоянку в парковій зоні».
Таким чином, для людей, котрі прогулюються парком, створюється дискомфорт і небезпека для руху. Крім цього, псуються зелені насадження, пішохідні доріжки та інші елементи благоустрою.
Тарас Сватко пропонує на усіх можливих під’їздах до міських парків встановити відповідні заборонні дорожні знаки і обмежувачі руху для автомобілів.
Станом на 14-ту годину 19-го вересня петиція набрала 17 з 150-ти необхідних голосів. Збиратимуть голоси ще 29 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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