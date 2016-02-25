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У парках Володимира-Волинського просять заборонити рух автомобілів

У парках Володимира-Волинського просять заборонити рух автомобілів
Зареєстрували петицію, у якій просять заборонити проїзд автомобілів у парках Володимира-Волинського.

Автор петиції – активіст Тарас Сватко, – пише БУГ.

Як зазначає автор, парки Володимира-Волинського сьогодні є «відкритими для проїзду автомобілів. Цим користуються недобросовісні водії, здійснюючи транзит або зупинку/стоянку в парковій зоні».

Таким чином, для людей, котрі прогулюються парком, створюється дискомфорт і небезпека для руху. Крім цього, псуються зелені насадження, пішохідні доріжки та інші елементи благоустрою.

Тарас Сватко пропонує на усіх можливих під’їздах до міських парків встановити відповідні заборонні дорожні знаки і обмежувачі руху для автомобілів.

Станом на 14-ту годину 19-го вересня петиція набрала 17 з 150-ти необхідних голосів. Збиратимуть голоси ще 29 днів.

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Теги: петиція, Володимир-Волинський
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