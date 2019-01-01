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У волинському місті хочуть встановити «розумні зупинки»

У волинському місті хочуть встановити «розумні зупинки»
У Нововолинську міський транспорт можна буде відстежити у режимі онлайн за допомогою безплатного мобільного додатку.

Про це стало відомо сьогодні, 19 вересня, на засіданні виконкому затвердили рішення про визначення переможця конкурсу для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування, - повідомляє Буг.

Як зазначив начальник відділу транспорту та зв’язку Юрій Коцура, 5-го вересня був проведений конкурс, на якому був єдиний учасник ТОВ "Дозор Україна", його ж обрали переможцем.

З підприємством "Дозор Україна" укладуть договір та поетапний план співпраці. Першим кроком є розробка схеми маршрутів та облаштування автобусів Нововолинська системою GPS.

Окрім того "Дозор Україна" за власні кошти встановить в центрі міста одне табло, на якому буде показуватися прогнозований час приходу маршрутки до зупинки.

У майбутньому можливе також встановлення по місту скляних "розумних" зупинок.

Зауважують, нововведення з’являться незабаром. Мешканці та гості Нововолинська зможуть відслідковувати рух транспорту через свій смартфон за допомогою мобільного додатку.

Згідно з умовами конкурсу на перевезення пасажирів міськими маршрутами, була передбачення умова обладнання автобусів GPS-трекерами. Тож перевізники укладуть договір з компанією та будуть платити за обслуговування.

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Теги: Нововолинськ, GPS-навігатори, встановлення
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