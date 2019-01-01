Компанія «Інвестор» готує дизайнерський шоу-рум у ЖК «Струмочок». ВІДЕО*





Займається новим проектом дружина директора будівельної компанії Андрія Разумовського Ангеліна Богданович, - повідомляє



«Уявлення сучасної людини про комфортне житло, як правило, має певний набір критеріїв: функціональність, стиль та простір. При цьому не всі покупці житла у новобудовах мають досконалі знання в сфері дизайну чи просторове мислення, щоб уявити, як буде виглядати їхня домівка після ремонту. Зовсім скоро ви матимете можливість побувати не просто у голих стінах зі штукатуркою і стяжкою, а в справжній, вмебльованій та повністю продуманій до дрібничок житловій площі, де вам неодмінно захочеться оселитися», – написала вона на своїй сторінці в Інстаграмі.



Також Ангеліна Богданович запрошує подивитись на процес створення шоу-руму. Стежити за цим можна тут.



«Думаю, вам буде цікаво подивитися на усі процеси та етапи ремонту і на те, як ми використали виграшні сторони планування. Крім того, покажемо, які підібрали оздоблювальні матеріали, як розмістили меблі. А ще ми запрошуємо усіх, хто має бажання, до співпраці! Чекаємо на хороші пропозиції, які згодом, трансформують квадратні метри в готову сучасну та інноваційну житлову площу!» – наголосила кураторка проекту.



Експеримент розгорнули в одному з таунхаусів житлового комплексу «Струмочок». Його зводять у селі Струмівка, що біля Луцька.

















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