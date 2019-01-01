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Аварія на Волині: фура в'їхала у бус

Аварія на Волині: фура в'їхала у бус
У Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери.

Автопригода трапилась 19 вересня близько 14:00, - пише Буг.

Відомо, що вантажівка повертала на вулицю Устилузька і не пропустила бус, який здійснював у цей час обгін.

У результаті два авто отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.
Аварія на Волині: фура в'їхала у бус
Аварія на Волині: фура в'їхала у бус


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Теги: аварія, Володимир-Волинський
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