Аварія на Волині: фура в'їхала у бус





Автопригода трапилась 19 вересня близько 14:00, - пише



Відомо, що вантажівка повертала на вулицю Устилузька і не пропустила бус, який здійснював у цей час обгін.



У результаті два авто отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери.Автопригода трапилась 19 вересня близько 14:00, - пише Буг. Відомо, що вантажівка повертала на вулицю Устилузька і не пропустила бус, який здійснював у цей час обгін.У результаті два авто отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.

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