Аварія на Волині: фура в'їхала у бус
Сьогодні, 15:36
У Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери.
Автопригода трапилась 19 вересня близько 14:00, - пише Буг.
Відомо, що вантажівка повертала на вулицю Устилузька і не пропустила бус, який здійснював у цей час обгін.
У результаті два авто отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.
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Автопригода трапилась 19 вересня близько 14:00, - пише Буг.
Відомо, що вантажівка повертала на вулицю Устилузька і не пропустила бус, який здійснював у цей час обгін.
У результаті два авто отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.
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