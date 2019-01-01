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На Волині зник 17-річний хлопець

На Волині зник 17-річний хлопець
Поліцейські розшукують 17-річного Онишка Михайла Анатолійовича, жителя села Рованці Луцького району.

Юнак 17 вересня близько 22 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.

Прикмети: зріст 165 см, середньої тілобудови, очі карі, волосся темно-русе середньої довжини.

Був одягнений: шорти темно-зеленого кольору, футболка сірого кольору, тапки.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».


На Волині зник 17-річний хлопець


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Теги: розшук, хлопець, Волинь
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