На Волині зник 17-річний хлопець

Онишка Михайла Анатолійовича, жителя села Рованці Луцького району.



Юнак 17 вересня близько 22 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.



Прикмети: зріст 165 см, середньої тілобудови, очі карі, волосся темно-русе середньої довжини.



Був одягнений: шорти темно-зеленого кольору, футболка сірого кольору, тапки.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують 17-річного, жителя села Рованці Луцького району.Юнак 17 вересня близько 22 години пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.Прикмети: зріст 165 см, середньої тілобудови, очі карі, волосся темно-русе середньої довжини.Був одягнений: шорти темно-зеленого кольору, футболка сірого кольору, тапки.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 0997544324 або на лінію «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію