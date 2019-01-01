Відомо, коли запрацює оновлений автодром у луцькому парку





Атракціон запрацює 22 вересня з 13:00, - повідомляють



Зазначають, ціна квиточка, як і на старі машинки - 35 гривень з людини.



Також організатори підготували сюрприз:



"Катайтесь четверо - платіть за трьох! Умови наступні: тегніть в своєму одному коментарі трьох друзів, з якими точно прийдете в неділю кататись і серед коментаторів розіграємо 20 безкоштовних квитків - по одному на кожну компанію!", -йдеться у дописі.



Крім цього,



Всі акції будуть діяти протягом дня 22 вересня з 13 до 19 години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки запрошують на відкриття оновленого автодрому.Атракціон запрацює 22 вересня з 13:00, - повідомляють на сторінці центрального парку у Facebook.Зазначають, ціна квиточка, як і на старі машинки - 35 гривень з людини.Також організатори підготували сюрприз:"Катайтесь четверо - платіть за трьох! Умови наступні: тегніть в своєму одному коментарі трьох друзів, з якими точно прийдете в неділю кататись і серед коментаторів розіграємо 20 безкоштовних квитків - по одному на кожну компанію!", -йдеться у дописі.Крім цього, нагадують про нещодавній розіграш на безкоштовний квиток на автодром. Просять зробити знімок екрану з цим репостом і надіслати їм приватним повідомленням, щоб отримати код для безкоштовного прокату.Всі акції будуть діяти протягом дня 22 вересня з 13 до 19 години.

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