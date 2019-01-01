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Відомо, коли запрацює оновлений автодром у луцькому парку

Відомо, коли запрацює оновлений автодром у луцькому парку
У Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки запрошують на відкриття оновленого автодрому.

Атракціон запрацює 22 вересня з 13:00, - повідомляють на сторінці центрального парку у Facebook.

Зазначають, ціна квиточка, як і на старі машинки - 35 гривень з людини.

Також організатори підготували сюрприз:

"Катайтесь четверо - платіть за трьох! Умови наступні: тегніть в своєму одному коментарі трьох друзів, з якими точно прийдете в неділю кататись і серед коментаторів розіграємо 20 безкоштовних квитків - по одному на кожну компанію!", -йдеться у дописі.

Крім цього, нагадують про нещодавній розіграш на безкоштовний квиток на автодром. Просять зробити знімок екрану з цим репостом і надіслати їм приватним повідомленням, щоб отримати код для безкоштовного прокату.

Всі акції будуть діяти протягом дня 22 вересня з 13 до 19 години.

Відомо, коли запрацює оновлений автодром у луцькому парку
Відомо, коли запрацює оновлений автодром у луцькому парку

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Теги: центральний парк Луцька, відкриття автодрому
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