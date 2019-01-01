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Волинянин двічі за рік «потрапляв до рук» поліції п’яним за кермом

Волинянин двічі за рік «потрапляв до рук» поліції п’яним за кермом
У Любешівському районі у вересні поліцейські зловили 6 п'яних водіїв.

Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Разом з цим, 31-річного жителя району працівники поліції повторно протягом року притягнули до адмінвідповідальності за керування у стані алкогольного спяніння.

Цього разу він знову був нетверезий, огляд на стан спяніння проводився за допомогою алкотестера. Правоохоронці в присутності свідків склали на водія адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування. Матеріали справи скерували до суду.

Правопорушнику загрожує адміністративне стягнення у вигляді у штафу у розмірі 1200 НМДГ (20400 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

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Теги: п'яні водії, Любешів
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