Волинянин двічі за рік «потрапляв до рук» поліції п’яним за кермом
Сьогодні, 16:11
У Любешівському районі у вересні поліцейські зловили 6 п'яних водіїв.
Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Разом з цим, 31-річного жителя району працівники поліції повторно протягом року притягнули до адмінвідповідальності за керування у стані алкогольного спяніння.
Цього разу він знову був нетверезий, огляд на стан спяніння проводився за допомогою алкотестера. Правоохоронці в присутності свідків склали на водія адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування. Матеріали справи скерували до суду.
Правопорушнику загрожує адміністративне стягнення у вигляді у штафу у розмірі 1200 НМДГ (20400 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Разом з цим, 31-річного жителя району працівники поліції повторно протягом року притягнули до адмінвідповідальності за керування у стані алкогольного спяніння.
Цього разу він знову був нетверезий, огляд на стан спяніння проводився за допомогою алкотестера. Правоохоронці в присутності свідків склали на водія адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування. Матеріали справи скерували до суду.
Правопорушнику загрожує адміністративне стягнення у вигляді у штафу у розмірі 1200 НМДГ (20400 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відомо, коли запрацює оновлений автодром у луцькому парку
Сьогодні, 16:20
Волинянин двічі за рік «потрапляв до рук» поліції п’яним за кермом
Сьогодні, 16:11
Будівництво школи у Стобихівці може розпочатись за два-три тижні, – Олександр Киричук
Сьогодні, 16:06
На Волині зник 17-річний хлопець
Сьогодні, 15:47
Медіа