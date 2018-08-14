Українцям стало простіше офіційно влаштуватися на роботу в Польщі*





Ключові законодавчі новації



Якщо раніше дозвіл видавав воєвода, а максимальний термін дії документа для сезонних сільськогосподарських робіт становив не більше шести місяців, то зараз «Zezwolenie na prace dla cudzoziemca» можна отримати у старости одразу на дев’ять місяців. Якщо ж громадянин України працює в Польщі так званим вахтовим методом (періодично приїжджає, а потім вирушає у відпустку на батьківщину), то він може отримати дозвіл одразу на три роки.



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Польща зацікавлена у трудовій міграції, що забезпечує стабільне зростання економіки країни, тому охоче видає дозволи на працевлаштування іноземців. За перше півріччя було видано рекордну кількість «Zezwolenie na prace dla cudzoziemca» (дає право на роботу і проживання), причому понад третину з них отримали українці.



Де та скільки можна заробити



Іноземці працюють у Польщі в найрізноманітніших сферах і галузях. Робочі руки тут нарозхват, праця гідно оплачується. Де та скільки можна заробити без особливих навичок і кваліфікації:



- збір малини – 2000 zł/міс;

- скошування трави – 3500 zł/міс;

- зрізання квітів – 2500 zł/міс;

- збір зелені – 3100 – 3300 zł/міс і т. д.



Водночас більшість роботодавців оплачують проживання, безкоштовно годують і возять на роботу.



Як влаштуватися



Навмання, без документів і договору, до Польщі вже давно ніхто не приїздить. Однак агенції, котрі довгий час брали гроші за працевлаштування, також не годує. В інтернеті існують спеціалізовані майданчики (наприклад, Razem.work), де розміщені сотні актуальних вакансій від перевірених роботодавців. Якщо ж ви з якоїсь причини не знайшли того, що вам підходить, можете розмістити тут свою анкету. І все це для охочих отримати роботу абсолютно безкоштовно.



Тож заробити на хліб з маслом може кожен. Головне – бажання й готовність до змін у житті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тимчасова сезонна робота в Польщі дає українцям можливість фінансово забезпечити сім'ю, відкласти кошти на покупку автомобіля або будівництво оселі, відпочинок на елітних курортах, оплатити навчання дітей у престижних вузах, тощо. Але, якщо раніше виникало безліч проблем із легальним працевлаштуванням, то зараз ситуація змінилася в кращий бік. Тепер сезонна робота стала доступнішою для іноземців, а кількість вакансій значно збільшилася. Наприклад, на сайті https://razem.work/vacancy/sezonnaya-rabota-za-granicej роботу можуть знайти студент, домогосподарка, зварювальник, офіціантка, медсестра, будівельник, тощо.Якщо раніше дозвіл видавав воєвода, а максимальний термін дії документа для сезонних сільськогосподарських робіт становив не більше шести місяців, то зараз «Zezwolenie na prace dla cudzoziemca» можна отримати у старости одразу на дев’ять місяців. Якщо ж громадянин України працює в Польщі так званим вахтовим методом (періодично приїжджає, а потім вирушає у відпустку на батьківщину), то він може отримати дозвіл одразу на три роки.Польща зацікавлена у трудовій міграції, що забезпечує стабільне зростання економіки країни, тому охоче видає дозволи на працевлаштування іноземців. За перше півріччя було видано рекордну кількість «Zezwolenie na prace dla cudzoziemca» (дає право на роботу і проживання), причому понад третину з них отримали українці.Іноземці працюють у Польщі в найрізноманітніших сферах і галузях. Робочі руки тут нарозхват, праця гідно оплачується. Де та скільки можна заробити без особливих навичок і кваліфікації:- збір малини – 2000 zł/міс;- скошування трави – 3500 zł/міс;- зрізання квітів – 2500 zł/міс;- збір зелені – 3100 – 3300 zł/міс і т. д.Водночас більшість роботодавців оплачують проживання, безкоштовно годують і возять на роботу.Навмання, без документів і договору, до Польщі вже давно ніхто не приїздить. Однак агенції, котрі довгий час брали гроші за працевлаштування, також не годує. В інтернеті існують спеціалізовані майданчики (наприклад, Razem.work), де розміщені сотні актуальних вакансій від перевірених роботодавців. Якщо ж ви з якоїсь причини не знайшли того, що вам підходить, можете розмістити тут свою анкету. І все це для охочих отримати роботу абсолютно безкоштовно.Тож заробити на хліб з маслом може кожен. Головне – бажання й готовність до змін у житті.

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