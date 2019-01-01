Фландри та французькі барани: як волинянин розводить рідкісні породи кролів





Він розводить вуханів кількох порід. Його улюбленцями є величезні фландри та французькі барани з повислими вухами, - пише газета



"Мої фландри приводять більше 10 кроленят. У матки є вісім пипок, тому я залишаю лише 9 малят. Якщо їх більше, то вони не розвиватимуться нормально. Єдиний недолік крупних кролів у тому, що вони пізно дають потомство — до восьми місяців треба ростити, а невеликі породи починають спарюватися вже у 3–4 місяці", - каже Олександр.



Проте все-таки господар бачить у кролівництві більше переваг, аніж недоліків. Інакше не займався б цією справою.



Своїх підопічних він годує травою та комбікормом власного виробництва (має невеликий гранулятор) із вівса, ячменю та макухи. Іноді додає ще й висушену та перемелену на борошно траву.



Олександр пояснює, що ячмінь сам по собі твердий, а овес лише деякі вухані з’їдають повністю. Тож переважно лущать, як насіння, а це нераціонально. Такого корму виділяє жменьку на голову. Дає і свіжу траву. Малих починає підгодовувати, щойно ті виходять із гнізда.



"Дощ іде, а я накосив, одразу приніс кролям — і все нормально. Головне не класти траву в купу, аби не нагрілася. Але як два–три дні мокра, тоді даю мокре і водночас жменьку сухого сіна", — пояснює господар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Олександр Сидорук із села Мирин Ковельського району поділився секретом вигодовування кролів.Він розводить вуханів кількох порід. Його улюбленцями є величезні фландри та французькі барани з повислими вухами, - пише газета Волинь-нова "Мої фландри приводять більше 10 кроленят. У матки є вісім пипок, тому я залишаю лише 9 малят. Якщо їх більше, то вони не розвиватимуться нормально. Єдиний недолік крупних кролів у тому, що вони пізно дають потомство — до восьми місяців треба ростити, а невеликі породи починають спарюватися вже у 3–4 місяці", - каже Олександр.Проте все-таки господар бачить у кролівництві більше переваг, аніж недоліків. Інакше не займався б цією справою.Своїх підопічних він годує травою та комбікормом власного виробництва (має невеликий гранулятор) із вівса, ячменю та макухи. Іноді додає ще й висушену та перемелену на борошно траву.Олександр пояснює, що ячмінь сам по собі твердий, а овес лише деякі вухані з’їдають повністю. Тож переважно лущать, як насіння, а це нераціонально. Такого корму виділяє жменьку на голову. Дає і свіжу траву. Малих починає підгодовувати, щойно ті виходять із гнізда."Дощ іде, а я накосив, одразу приніс кролям — і все нормально. Головне не класти траву в купу, аби не нагрілася. Але як два–три дні мокра, тоді даю мокре і водночас жменьку сухого сіна", — пояснює господар.

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