Бабине літо: синоптик розповіла, коли повернеться тепло в Україну
Сьогодні, 17:30
Незважаючи на похолодання, українцям обіцяють бабине літо. Так, на вихідних відчутно потепліє.
Проте на завтра, 20 вересня, передають дощ та холодну погоду, а у західних областях - ще й штормовий вітер, - повідомляє на сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
У більшості областей України 20 вересня очікуються періодичні дощі, на високогір'ї Карпат із мокрим снігом.
Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах +3...+8 градусів.
Синоптик підкреслює, найближчої ночі та у ніч на суботу на Заході, Півночі, у Центрі та на Сході України місцями ймовірні заморозки 0-3 градуси. Заморозки найбільш вірогідні при проясненнях.
Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 м/с, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 м/с.
"Тепла погода ще побуде", - зауважила Наталія Діденко.
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Проте на завтра, 20 вересня, передають дощ та холодну погоду, а у західних областях - ще й штормовий вітер, - повідомляє на сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
У більшості областей України 20 вересня очікуються періодичні дощі, на високогір'ї Карпат із мокрим снігом.
Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах +3...+8 градусів.
Синоптик підкреслює, найближчої ночі та у ніч на суботу на Заході, Півночі, у Центрі та на Сході України місцями ймовірні заморозки 0-3 градуси. Заморозки найбільш вірогідні при проясненнях.
Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 м/с, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 м/с.
"Тепла погода ще побуде", - зауважила Наталія Діденко.
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Коментарі 1
Це конопля☝️
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