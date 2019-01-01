Бабине літо: синоптик розповіла, коли повернеться тепло в Україну





Проте на завтра, 20 вересня, передають дощ та холодну погоду, а у західних областях - ще й штормовий вітер, - Наталія Діденко.



У більшості областей України 20 вересня очікуються періодичні дощі, на високогір'ї Карпат із мокрим снігом.



Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах +3...+8 градусів.



Синоптик підкреслює, найближчої ночі та у ніч на суботу на Заході, Півночі, у Центрі та на Сході України місцями ймовірні заморозки 0-3 градуси. Заморозки найбільш вірогідні при проясненнях.



Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 м/с, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 м/с.



"Тепла погода ще побуде", - зауважила Наталія Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незважаючи на похолодання, українцям обіцяють бабине літо. Так, на вихідних відчутно потепліє.Проте на завтра, 20 вересня, передають дощ та холодну погоду, а у західних областях - ще й штормовий вітер, - повідомляє на сторінці у Facebook синоптикУ більшості областей України 20 вересня очікуються періодичні дощі, на високогір'ї Карпат із мокрим снігом.Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах +3...+8 градусів.Синоптик підкреслює, найближчої ночі та у ніч на суботу на Заході, Півночі, у Центрі та на Сході України місцями ймовірні заморозки 0-3 градуси. Заморозки найбільш вірогідні при проясненнях.Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 м/с, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 м/с."Тепла погода ще побуде", - зауважила Наталія Діденко.

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