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Луцький дизайнер розробив логотип для львівського книжкового форуму

Луцький дизайнер розробив логотип для львівського книжкового форуму
Лучанин Кирило Ткачов, відомий шрифтовий дизайнер, долучився до розробки логотипу для 26-го книжкового форуму у Львові, який стартував 18 вересня.

Про це дизайнер розповів у коментарі Бізнес.Район.

Дизайнер вже не вперше співпрацює з Element Agency. Раніше вони спільно працювали над айдентикою Міністерства культури України.

Для книжкового форуму дизайнер вперше розробляв логотип.

«Цього разу, моїм завданням було створення логотипу та консультації по типографії, тобто роботі з текстом (включаючи підбір фірмових шрифтів). Логотип, який обрали в результаті, має відкриті форми, чітку лаконічну форму, м'які гнучкі елементи. Особливістю можна назвати зворотній контраст літер. В результаті простір в середині округлих літер мають приплюснуті форми, які нагадують очі», – поділився Кирило Ткачов.
Луцький дизайнер розробив логотип для львівського книжкового форуму



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Теги: луцький дизайнер, львівський форум
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