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На одній із луцьких вулиць встановлять LED-ліхтарі

На одній із луцьких вулиць встановлять LED-ліхтарі
У Луцьку розпочався капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Перемоги, 21. Планують облаштувати сучасне Led-освітлення.

Про це повідомив на сторінці у Facebook перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.

Відтак, бруківкою викладають пішохідну зону, влаштовують зручні для пішоходів пониження. Вже вистелили асфальтове покриття на проїжджій частині та здійснили весь комплекс будівельних робіт.

Крім цього, завершують роботи з капітального ремонту на вулиці Привокзальній, 7, 9 та Грушевського, 26. Водночас триває капремонт двору на проспекті Волі, 8, 8а.

Найближчим часом, відповідно до затвердженого депутатами переліку прибудинкових територій, розпочнеться ремонт двору на вулиці Степана Бандери, 15, 17, 19.

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Теги: капремонт, луцькі двори
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