На одній із луцьких вулиць встановлять LED-ліхтарі





Про це повідомив Григорій Недопад.



Відтак, бруківкою викладають пішохідну зону, влаштовують зручні для пішоходів пониження. Вже вистелили асфальтове покриття на проїжджій частині та здійснили весь комплекс будівельних робіт.



Крім цього, завершують роботи з капітального ремонту на вулиці Привокзальній, 7, 9 та Грушевського, 26. Водночас триває капремонт двору на проспекті Волі, 8, 8а.



Найближчим часом, відповідно до затвердженого депутатами переліку прибудинкових територій, розпочнеться ремонт двору на вулиці Степана Бандери, 15, 17, 19.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочався капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Перемоги, 21. Планують облаштувати сучасне Led-освітлення.Про це повідомив на сторінці у Facebook перший заступник мера ЛуцькаВідтак, бруківкою викладають пішохідну зону, влаштовують зручні для пішоходів пониження. Вже вистелили асфальтове покриття на проїжджій частині та здійснили весь комплекс будівельних робіт.Крім цього, завершують роботи з капітального ремонту на вулиці Привокзальній, 7, 9 та Грушевського, 26. Водночас триває капремонт двору на проспекті Волі, 8, 8а.Найближчим часом, відповідно до затвердженого депутатами переліку прибудинкових територій, розпочнеться ремонт двору на вулиці Степана Бандери, 15, 17, 19.

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