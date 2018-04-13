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«Протилежний Погляд LIVE»: децентралізація на Волині. НАЖИВО

«Протилежний Погляд LIVE»: децентралізація на Волині. НАЖИВО
Коли закінчиться реформа децентралізації в Україні? Як буде поділено Волинську область та які нові територіальні органи будуть створені? Хто забезпечуватиме соціальне фінансування у новостворених районах та які повноваження матимуть префектури?

Все про реформу децентралізації на Волині – дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.

Гості програми: Ірина Вахович – голова Волинської обласної ради, Тарас Яковлев – голова Луцької районної адміністрації та Михайло Наход – співзасновник ГО ГР «Свідомі».

Долучайтеся до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!


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Теги: децентралізація, Волинь, наживо
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