«Протилежний Погляд LIVE»: децентралізація на Волині. НАЖИВО

Коли закінчиться реформа децентралізації в Україні? Як буде поділено Волинську область та які нові територіальні органи будуть створені? Хто забезпечуватиме соціальне фінансування у новостворених районах та які повноваження матимуть префектури?Все про реформу децентралізації на Волині – дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.Гості програми:– голова Волинської обласної ради,– голова Луцької районної адміністрації та– співзасновник ГО ГР «Свідомі».Долучайтеся до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!