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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 вересня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах можливий невеликий дощ. У Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Ковелі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +4…+5 градусів, удень підніметься до +12…+13. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-6 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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