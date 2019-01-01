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У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО

У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
На трасі Р15 у Нововолинську навпроти заправки зіткнулися два автомобілі.

Аварія сталася 19 вересня близько 18:00, - повідомляє Буг.

Audi 100 в’їхала у VOLKSWAGEN Passat, який здійснював маневр повороту праворуч на вулицю Марка Вовчка.

Внаслідок ДТП потерпілих немає.

Як розповідають очевидці, водії не мали один до одного претензій та домовилися між собою.
У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО







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Теги: аварія, два авто, Нововолинськ
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