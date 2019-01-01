У місті на Волині зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 20:29
На трасі Р15 у Нововолинську навпроти заправки зіткнулися два автомобілі.
Аварія сталася 19 вересня близько 18:00, - повідомляє Буг.
Audi 100 в’їхала у VOLKSWAGEN Passat, який здійснював маневр повороту праворуч на вулицю Марка Вовчка.
Внаслідок ДТП потерпілих немає.
Як розповідають очевидці, водії не мали один до одного претензій та домовилися між собою.
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Аварія сталася 19 вересня близько 18:00, - повідомляє Буг.
Audi 100 в’їхала у VOLKSWAGEN Passat, який здійснював маневр повороту праворуч на вулицю Марка Вовчка.
Внаслідок ДТП потерпілих немає.
Як розповідають очевидці, водії не мали один до одного претензій та домовилися між собою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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