Гіпермаркет «Там Там» запрошує на солодку дегустацію*
19 вересень, 22:48
Протягом двох днів у гіпермаркеті "Там Там Сімейні традиції" проходитиме дегустація солодкої продукції від ТМ "БКК".
Дегустація відбудеться 20 вересня з 16:00 та 21 вересня з 12:00.
"Приходьте покуштувати неймовірний арахісовий торт "Маракеш", бісквітний "Празький з вишнею" та неперевершені французькі тістечка з манго", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляють, діятиме акція "Чашка в подарунок за покупку на 250 гривень", про яку можна буде дізнатися докладніше на заході.
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Дегустація відбудеться 20 вересня з 16:00 та 21 вересня з 12:00.
"Приходьте покуштувати неймовірний арахісовий торт "Маракеш", бісквітний "Празький з вишнею" та неперевершені французькі тістечка з манго", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляють, діятиме акція "Чашка в подарунок за покупку на 250 гривень", про яку можна буде дізнатися докладніше на заході.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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