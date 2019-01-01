Гіпермаркет «Там Там» запрошує на солодку дегустацію*

Протягом двох днів у гіпермаркеті "Там Там Сімейні традиції" проходитиме дегустація солодкої продукції від ТМ "БКК".Дегустація відбудеться 20 вересня з 16:00 та 21 вересня з 12:00."Приходьте покуштувати неймовірний арахісовий торт "Маракеш", бісквітний "Празький з вишнею" та неперевершені французькі тістечка з манго", - йдеться у повідомленні.Також повідомляють, діятиме акція "Чашка в подарунок за покупку на 250 гривень", про яку можна буде дізнатися докладніше на заході.