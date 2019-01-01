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«Інформація про поділ Волині на три райони є не зовсім точною», – міністерка

«Інформація про поділ Волині на три райони є не зовсім точною», – міністерка
Міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак повідомила, що рішення щодо поділу Волинської області на три райони (повіти) не прийнято.

Про це стало відомо у четвер, 19 вересня, в етері ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі. Про це інформує ІА "Конкурент".

В коментарі журналістам вона зазначила, що інформація щодо поділу Волинської області на три райони є "не зовсім точною".

"Формалізованого рішення міністерства по громадах і районах не було", – сказала посадовиця.

Вона зазначила, що робочі групи в областях на основі методики, повинні опрацювати питання створення громад і районів з участю органів місцевого самоврядування, народних депутатів і надати свої пропозиції Мінрегіону.

Нагадаємо, що раніше ексміністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що ідеальна модель Волині – три райони.

Натомість більшість членів регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Волинської області підтримали пропозицію укрупнення регіону до чотирьох районів: з центрами у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському та Камені-Каширському. Відповідний протокол засідання надішлють до Мінрегіону, як офіційне підтвердження позиції регіону.

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Теги: Альона Бабак, поділ, район, повіт, Волинь, децентралізація
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