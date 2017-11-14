Долає супротивника навпомацки: незрячий дзюдоїст з Волині готується до чемпіонату

Андрій Телепей незрячий. Три роки займається боротьбою дзюдо.



Як розповів хлопець журналістам



Цьогоріч Андрій Телепей Сергій Мельник.



«Йому трішки одразу незручно було, поки він акліматизувався в залі. Натикався на перепони», - каже тренер.



Андрій Телепей розповідає, що втратив зір у 5 років. Одне око осліпло через дитячу травму, інше через хворобу. Відтоді каже: навчився сприймати світ навпомацки. Останніх 6 років працює масажистом-реабілітологом.



З Сергієм Мельником, розповідає Андрій, познайомився три роки тому. До цього, каже хлопець, пробував свої сили у інших видах спорту. Після першого тренування вирішив – дзюдо це те, що він шукав.



«Коли я прийшов вперше, почали займатися, то він показав декілька прийомів і мені зразу це сподобалося. Зі мною вітаються, зі мною спілкуються люди, я спілкуюся з людьми, це мені подобається. Багато людей думають, що якщо незрячий, він не розуміє, він не може побачити, я вам скажу: ми бачимо, тому що бачать не очі, а бачить мозок», - розповів спортсмен.



Сергій Мельник викладає дзюдо дітям. Андрій став його першим повнолітнім учнем. Вже за місяць тренувань хлопець, каже тренер, його здивував.



«В мене дітки приходять і з вадами слуху, а вже з зором то в мене перший раз. Я побачив, що хлопець здібний. Прозаймалися буквально десь 3 місяці і ми зразу поїхали на чемпіонат України, він зайняв 2-ге місце. Я думаю Андрій і сам здивувався, він теж не чекав, що буде такий результат».



Минулого року Андрій став третім серед кращих незрячих дзюдоїстів України. Цього року хлопець виборов срібну медаль. На татамі, розповідає Андрій, він бореться з суперниками, покладаючись виключно на тактильні відчуття.



На досягнутому, каже Андрій, не збирається спинятись. Хлопець готується до наступного чемпіонату України з дзюдо. Тричі призер всеукраїнських змагань, мріє отримати перше місце серед інших незрячих спортсменів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-річний житель Каменя-Каширськогонезрячий. Три роки займається боротьбою дзюдо.Як розповів хлопець журналістам Суспільного , за цей час не пропустив жодного чемпіонату України з цього виду спорту.Цьогоріч Андрій Телепей завоював срібло та звання кандидата у майстри спорту . Андрій не бачить стін та снарядів на своєму шляху. Для нього, основний орієнтир у кожному русі голос наставника – каже тренер бійця«Йому трішки одразу незручно було, поки він акліматизувався в залі. Натикався на перепони», - каже тренер.Андрій Телепей розповідає, що втратив зір у 5 років. Одне око осліпло через дитячу травму, інше через хворобу. Відтоді каже: навчився сприймати світ навпомацки. Останніх 6 років працює масажистом-реабілітологом.З Сергієм Мельником, розповідає Андрій, познайомився три роки тому. До цього, каже хлопець, пробував свої сили у інших видах спорту. Після першого тренування вирішив – дзюдо це те, що він шукав.«Коли я прийшов вперше, почали займатися, то він показав декілька прийомів і мені зразу це сподобалося. Зі мною вітаються, зі мною спілкуються люди, я спілкуюся з людьми, це мені подобається. Багато людей думають, що якщо незрячий, він не розуміє, він не може побачити, я вам скажу: ми бачимо, тому що бачать не очі, а бачить мозок», - розповів спортсмен.Сергій Мельник викладає дзюдо дітям. Андрій став його першим повнолітнім учнем. Вже за місяць тренувань хлопець, каже тренер, його здивував.«В мене дітки приходять і з вадами слуху, а вже з зором то в мене перший раз. Я побачив, що хлопець здібний. Прозаймалися буквально десь 3 місяці і ми зразу поїхали на чемпіонат України, він зайняв 2-ге місце. Я думаю Андрій і сам здивувався, він теж не чекав, що буде такий результат».Минулого року Андрій став третім серед кращих незрячих дзюдоїстів України. Цього року хлопець виборов срібну медаль. На татамі, розповідає Андрій, він бореться з суперниками, покладаючись виключно на тактильні відчуття.На досягнутому, каже Андрій, не збирається спинятись. Хлопець готується до наступного чемпіонату України з дзюдо. Тричі призер всеукраїнських змагань, мріє отримати перше місце серед інших незрячих спортсменів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію