«Не Україна зараз має відводити війська, а Росія має звільнити наші території», – Петро Порошенко
19 вересень, 23:31
Лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко переконаний, що саме Росія має звільнити окуповані території Донбасу, а не Україна повинна відводити війська зі своєї землі.
«І не Україна зараз має відводити війська, а Російська Федерація має звільнити 2,5 тис. км2 нашої території відповідно до Мінська 19 вересня 2014 року», – заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Перед тим, як зараз проводити мінські переговори, обговорювати формулу Штайнмаєра, відведення військ, якого взагалі немає в Мінських угодах, треба добитися виконання Мінську, під яким стоять підписи представників Росії», – підкреслив Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам.
«Мінські домовленості передбачають низку безпекових умов, які має виконати Росія. 5 років тому РФ зобов’язалася поважати лінію від 19 вересня 2014 року, відвести озброєння, створити вільну від важкої зброї зону навколо Маріуполя, вивести збройні сили та військову техніку з окупованого Донбасу.
Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав’язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її у де-факто кордон.
Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру на Донбасі, то першим сигналом мало б стати, зокрема, відновлення лінії 19.09.14, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу», - наголосив Петро Порошенко.
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«І не Україна зараз має відводити війська, а Російська Федерація має звільнити 2,5 тис. км2 нашої території відповідно до Мінська 19 вересня 2014 року», – заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Перед тим, як зараз проводити мінські переговори, обговорювати формулу Штайнмаєра, відведення військ, якого взагалі немає в Мінських угодах, треба добитися виконання Мінську, під яким стоять підписи представників Росії», – підкреслив Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам.
«Мінські домовленості передбачають низку безпекових умов, які має виконати Росія. 5 років тому РФ зобов’язалася поважати лінію від 19 вересня 2014 року, відвести озброєння, створити вільну від важкої зброї зону навколо Маріуполя, вивести збройні сили та військову техніку з окупованого Донбасу.
Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав’язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її у де-факто кордон.
Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру на Донбасі, то першим сигналом мало б стати, зокрема, відновлення лінії 19.09.14, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу», - наголосив Петро Порошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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