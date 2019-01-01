«Не Україна зараз має відводити війська, а Росія має звільнити наші території», – Петро Порошенко

Лідер політичної партії «Європейська Солідарність»переконаний, що саме Росія має звільнити окуповані території Донбасу, а не Україна повинна відводити війська зі своєї землі.«І не Україна зараз має відводити війська, а Російська Федерація має звільнити 2,5 тис. км2 нашої території відповідно до Мінська 19 вересня 2014 року», – заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.«Перед тим, як зараз проводити мінські переговори, обговорювати формулу Штайнмаєра, відведення військ, якого взагалі немає в Мінських угодах, треба добитися виконання Мінську, під яким стоять підписи представників Росії», – підкреслив Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам.«Мінські домовленості передбачають низку безпекових умов, які має виконати Росія. 5 років тому РФ зобов’язалася поважати лінію від 19 вересня 2014 року, відвести озброєння, створити вільну від важкої зброї зону навколо Маріуполя, вивести збройні сили та військову техніку з окупованого Донбасу.Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав’язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її у де-факто кордон.Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру на Донбасі, то першим сигналом мало б стати, зокрема, відновлення лінії 19.09.14, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу», - наголосив Петро Порошенко.