вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

20 вересня на Волині: гортаючи календар

20 вересня на Волині: гортаючи календар
З днем народження сьогодні вітають журналістку Олену Давидову (на фото).

Крім того, день народження відзначають директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Волинської обласної державної адміністрації Володимир Новосад, бізнесмен Дмитро Москвич та громадський активіст Сергій Кушнір.

Також особисте свято цього дня у начальника відділу управління майном міської комунальної власності Алли Грабко.

За православним календарем 20 вересня іменини відзначають Іван (Іоанн), Лука, Макар, Онисиф та Созонт.

ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

У 1919 році Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.

У 1939 році Червона армія зайняла Ковель.

Цього дня у 1991 створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Не Україна зараз має відводити війська, а Росія має звільнити наші території», – Петро Порошенко
19 вересень, 23:31
Гіпермаркет «Там Там» запрошує на солодку дегустацію*
19 вересень, 22:48
Долає супротивника навпомацки: незрячий дзюдоїст з Волині готується до чемпіонату
19 вересень, 22:20
«Інформація про поділ Волині на три райони є не зовсім точною», – міністерка
19 вересень, 21:54
Схожі новини
19 вересня на Волині: гортаючи календар 19 вересня на Волині: гортаючи календар
19 вересень, 00:00
16 вересня на Волині: гортаючи календар 16 вересня на Волині: гортаючи календар
16 вересень, 00:00
15 вересня на Волині: гортаючи календар 15 вересня на Волині: гортаючи календар
15 вересень, 00:00
13 вересня на Волині: гортаючи календар 13 вересня на Волині: гортаючи календар
13 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Не Україна зараз має відводити війська, а Росія має звільнити наші території», – Петро Порошенко
19 вересень, 23:31
 0
Гіпермаркет «Там Там» запрошує на солодку дегустацію*
19 вересень, 22:48
 0
Долає супротивника навпомацки: незрячий дзюдоїст з Волині готується до чемпіонату
19 вересень, 22:20
 0
«Інформація про поділ Волині на три райони є не зовсім точною», – міністерка
19 вересень, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8
﻿