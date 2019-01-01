Пацієнт, якому на Волині провели унікальну операцію на відкритому серці, планує повернутися до роботи





Загалом впродовж шести годин працювало 4 хірурги, по двоє трансфузіологів та анестезіологів та 2 медичні сестри. Повідомляють на



Пацієнт на п’яту добу готовий до виписки. Звичайно, як і після будь-якої операції, є певні обмеження, але у найближчі місяці він має повернутись до нормального ритму життя, займатись улюбленою справою.





Чоловік уже більше говорить про плани на майбутнє, ніж про свою хворобу, адже мешкає у селі, має господарство. Тож справ завжди вистачає. Поруч з ним дружина, яка теж неабияк перехвилювалась. Найважче каже, було чекати, поки тривала операція. Радіє, що потрапили в хороші руки, що минуло все добре.



Кардіохірург Володимир Мороз, під керівництвом якого і проходила операція, зауважує, унікальність її є в тому, що це дуже об’ємна робота, яка займає великий проміжок часу. А ще не менша унікальність, що все це відбулось вперше в Україні на базі районної лікарні.







Це показує, що в цьому медичному закладі можна виконувати такі високотехнологічні операції. Є все необхідне обладнання. До речі, важлива не лише операція, але й післяопераційний догляд, реабілітація. У комплексі — це і дає бажаний результат, - наголошує пан Володимир.



Сім років він працює зі своїм колегою зі Львова Романом Домашичем, де вони разом і розпочинали свою медичну кар’єру. І хоча мешкають в різних містах, але це їм не заважає продовжувати роботу у команді.



- Ми попередньо приїхали, ознайомились, умови фантастичні, матеріально-технічна база прекрасна, абсолютно клініка готова до високотехнологічної медицини, до якої і відносяться кардіологічні операції, - ділиться своїми враженнями кардіохірург.





- Перший візит в лікарню нас дуже приємно здивував. Ми бачили багато клінік в Україні, за кордоном. Втім, вся наша команда була вражена — сучасним підходом, ідеями, амбіціями колективу, не говорячи про матеріально-технічну базу, - підтримує його колега зі Львова.





Спілкуючись з кардіохірургами, багато цікавих «фішок» можна довідатись про специфіку їх роботи, яка залишається для звичайних людей за кадром. Зокрема Володимир Мороз, не тільки є віртуозним хірургом, але й віртуозним музикантом. Він переконаний, що музикотерапія корисна не тільки для пацієнтів, але й для медиків.



- Як правило, працюємо під легкий музичний фон. А це теж допомагає. Роботи маємо багато, тож команді має бути комфортно.



Дійсно, це лише початок. Наразі ще троє людей готуються до подібних хірургічних втручань на відкритому серці, які лікарі мають провести упродовж найближчих днів. До кінця року таких заплановано півсотні.





Тож відтепер операції високої складності доступні не лише у спеціалізованих кардіохірургічних клініках чи обласних закладах, а й у Ковельському МТМО.



- Ми маємо робити операції на серці, мозку, розвивати цей напрямок, - ділиться масштабними планами головний лікар МТМО Олег Самчук. - Такі операції додають досвіду персоналу лікарні, усвідомлення того, що нам це під силу. Це для нас нові знання, можливості. І дуже важливо, що талановиті, знані фахівці медицини приїжджають до нас у Ковель. Це - визнання для нас, надзвичайно висока оцінка нашої роботи, - резюмує керівник медзакладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському МТМО проведена перша операція на відкритому серці в умовах штучного кровообігу. Її успішно здійснила команда львівських, тернопільських та ковельських медиків.Загалом впродовж шести годин працювало 4 хірурги, по двоє трансфузіологів та анестезіологів та 2 медичні сестри. Повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.Пацієнт на п’яту добу готовий до виписки. Звичайно, як і після будь-якої операції, є певні обмеження, але у найближчі місяці він має повернутись до нормального ритму життя, займатись улюбленою справою.Чоловік уже більше говорить про плани на майбутнє, ніж про свою хворобу, адже мешкає у селі, має господарство. Тож справ завжди вистачає. Поруч з ним дружина, яка теж неабияк перехвилювалась. Найважче каже, було чекати, поки тривала операція. Радіє, що потрапили в хороші руки, що минуло все добре.Кардіохірург, під керівництвом якого і проходила операція, зауважує, унікальність її є в тому, що це дуже об’ємна робота, яка займає великий проміжок часу. А ще не менша унікальність, що все це відбулось вперше в Україні на базі районної лікарні.Це показує, що в цьому медичному закладі можна виконувати такі високотехнологічні операції. Є все необхідне обладнання. До речі, важлива не лише операція, але й післяопераційний догляд, реабілітація. У комплексі — це і дає бажаний результат, - наголошує пан Володимир.Сім років він працює зі своїм колегою зі Львова, де вони разом і розпочинали свою медичну кар’єру. І хоча мешкають в різних містах, але це їм не заважає продовжувати роботу у команді.- Ми попередньо приїхали, ознайомились, умови фантастичні, матеріально-технічна база прекрасна, абсолютно клініка готова до високотехнологічної медицини, до якої і відносяться кардіологічні операції, - ділиться своїми враженнями кардіохірург.- Перший візит в лікарню нас дуже приємно здивував. Ми бачили багато клінік в Україні, за кордоном. Втім, вся наша команда була вражена — сучасним підходом, ідеями, амбіціями колективу, не говорячи про матеріально-технічну базу, - підтримує його колега зі Львова.Спілкуючись з кардіохірургами, багато цікавих «фішок» можна довідатись про специфіку їх роботи, яка залишається для звичайних людей за кадром. Зокрема Володимир Мороз, не тільки є віртуозним хірургом, але й віртуозним музикантом. Він переконаний, що музикотерапія корисна не тільки для пацієнтів, але й для медиків.- Як правило, працюємо під легкий музичний фон. А це теж допомагає. Роботи маємо багато, тож команді має бути комфортно.Дійсно, це лише початок. Наразі ще троє людей готуються до подібних хірургічних втручань на відкритому серці, які лікарі мають провести упродовж найближчих днів. До кінця року таких заплановано півсотні.Тож відтепер операції високої складності доступні не лише у спеціалізованих кардіохірургічних клініках чи обласних закладах, а й у Ковельському МТМО.- Ми маємо робити операції на серці, мозку, розвивати цей напрямок, - ділиться масштабними планами головний лікар МТМО. - Такі операції додають досвіду персоналу лікарні, усвідомлення того, що нам це під силу. Це для нас нові знання, можливості. І дуже важливо, що талановиті, знані фахівці медицини приїжджають до нас у Ковель. Це - визнання для нас, надзвичайно висока оцінка нашої роботи, - резюмує керівник медзакладу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію