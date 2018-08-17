Пояснили, чи вплине зниження курсу долара на здешевлення нового житла





Про це у коментарі Сергій Костецький.



“Справа в тому, що вторинний ринок у нас доларовий. Первинний ринок – гривневий. Це перший аргумент, чому не варто чекати здешевлення житла на первинному ринку. Плюс більшість матеріалів, які використовують при будівництві нового житла, вони не імпортні. Тому падіння долара не спричинить за собою зниження вартості житла на первинному ринку”, – вважає експерт.



Костецький також зазначив, що важливе значення має собівартість будівництва.



“І ще у нас вартість житла на первинному ринку залежить не тільки від долара, а від собівартості будівельних матеріалів, наприклад. Та рентабельність, яка сьогодні є у забудовників – а це 20%, вони її знижувати не будуть. Купують і так добре, до речі, первинку”, – зазначив експерт.



Костецький вважає, що перкинка сьогодні за ціною привабливіша за вторинний ринок.



Як повідомли раніше, експерти вважають осінь найбільш активним сезоном на ринку нерухомості.



Забудовники також прогнозують, що восени ринок нерухомості буде дуже активним і велика частина угод буде зосереджена на первинній нерухомості. Глава правління ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.



“Стагнація ринку нерухомості – явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає сприятливий період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком”, – вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до “кращих часів”, щоб не прогадати.



“Як говорить одне китайське прислів’я, найкращий час для покупки нерухомості – зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!” – зазначає президент “Київміськбуду”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ринок первинної нерухомості прив’язаний до гривні, а тому зниження курсу долара не спричинить зниження цін.Про це у коментарі УНН розповів експерт з нерухомості“Справа в тому, що вторинний ринок у нас доларовий. Первинний ринок – гривневий. Це перший аргумент, чому не варто чекати здешевлення житла на первинному ринку. Плюс більшість матеріалів, які використовують при будівництві нового житла, вони не імпортні. Тому падіння долара не спричинить за собою зниження вартості житла на первинному ринку”, – вважає експерт.Костецький також зазначив, що важливе значення має собівартість будівництва.“І ще у нас вартість житла на первинному ринку залежить не тільки від долара, а від собівартості будівельних матеріалів, наприклад. Та рентабельність, яка сьогодні є у забудовників – а це 20%, вони її знижувати не будуть. Купують і так добре, до речі, первинку”, – зазначив експерт.Костецький вважає, що перкинка сьогодні за ціною привабливіша за вторинний ринок.Як повідомли раніше, експерти вважають осінь найбільш активним сезоном на ринку нерухомості.Забудовники також прогнозують, що восени ринок нерухомості буде дуже активним і велика частина угод буде зосереджена на первинній нерухомості. Глава правління ХК “Київміськбуд”прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.“Стагнація ринку нерухомості – явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає сприятливий період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком”, – вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до “кращих часів”, щоб не прогадати.“Як говорить одне китайське прислів’я, найкращий час для покупки нерухомості – зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!” – зазначає президент “Київміськбуду”.

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