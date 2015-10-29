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У Ковелі змагалися юні шахісти. ВІДЕО

У Ковелі змагалися юні шахісти. ВІДЕО
У Ковелі змагалися юні волинські гросмейстери. Шахові змагання зібрали разом представників шкіл Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського та Ратного.

Загалом протягом 3-ох днів турніру за шахівниці сіли 57 хлопців та дівчат. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Про назви шахових фігур більшість з учасників дізнавалася паралельно з тим, як вчилась писати та рахувати. Організатори переконані: такі змагання сприятимуть популяризації цього спорту серед дітей та молоді.

Ковельчанин Станіслав Бондаренко став чемпіоном області серед шахістів до 16 років. В подальшому саме він представлятиме Волинь на чемпіонаті України з класичних шахів.

Серед найстарших дівчат на турнірі перемогла ковельчанка Олександра Позур. У категорії до 14-ти років чемпіонами області стали Андрій Дячук з Володимира-Волинського та Ярослава Терещук з Ковеля. А Данило Ракубовчук з Ратного та ковельчанка Ангеліна Кашинська були кращими у змаганнях дітей до 12-ти років.

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Теги: Ковель, шахи, діти, змагання
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