У Ковелі змагалися юні шахісти. ВІДЕО





Загалом протягом 3-ох днів турніру за шахівниці сіли 57 хлопців та дівчат. Про це йдеться в сюжеті



Про назви шахових фігур більшість з учасників дізнавалася паралельно з тим, як вчилась писати та рахувати. Організатори переконані: такі змагання сприятимуть популяризації цього спорту серед дітей та молоді.



Ковельчанин Станіслав Бондаренко став чемпіоном області серед шахістів до 16 років. В подальшому саме він представлятиме Волинь на чемпіонаті України з класичних шахів.



Серед найстарших дівчат на турнірі перемогла ковельчанка Олександра Позур. У категорії до 14-ти років чемпіонами області стали Андрій Дячук з Володимира-Волинського та Ярослава Терещук з Ковеля. А Данило Ракубовчук з Ратного та ковельчанка Ангеліна Кашинська були кращими у змаганнях дітей до 12-ти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі змагалися юні волинські гросмейстери. Шахові змагання зібрали разом представників шкіл Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського та Ратного.Загалом протягом 3-ох днів турніру за шахівниці сіли 57 хлопців та дівчат. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Про назви шахових фігур більшість з учасників дізнавалася паралельно з тим, як вчилась писати та рахувати. Організатори переконані: такі змагання сприятимуть популяризації цього спорту серед дітей та молоді.Ковельчанинстав чемпіоном області серед шахістів до 16 років. В подальшому саме він представлятиме Волинь на чемпіонаті України з класичних шахів.Серед найстарших дівчат на турнірі перемогла ковельчанка. У категорії до 14-ти років чемпіонами області стализ Володимира-Волинського таз Ковеля. Аз Ратного та ковельчанкабули кращими у змаганнях дітей до 12-ти років.

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