В Україні хочуть скасувати довідки про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання





Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook віце-прем'єр міністр Михайло Федоров, - пише



Це дозволить змінювати логіку отримання адміністративних (соціальних, суспільних) послуг, а не «оцифровувати совок», - підкреслив Федоров.



Тепер функція формування політики в сфері адміністративних послуг переходить Міністерству цифрових трансформацій.



Федоров анонсував, що незабаром планується скасувати так звану форму 13, тобто довідку про реєстрацію місця проживання громадянина, за якою звертаються близько 20 мільйонів людей в рік.



Також планується скасувати отримання довідки про склад сім'ї, яку щорічно вимагають мільйон жителів України.



В кінці вересня планують презентацію самого міністерства, команди, цілей, KPI і проектів.



"Будемо ділитися процесом трансформації. Буде необхідна ваша допомога: від зворотнього зв'язку щодо пріоритету оцифровки послуг до закритих тестувань перед запуском. Так, і тепер наш офіційний тег #мінцифра", - підсумував політик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 18 вересня, Кабмін України прийняв рішення, яке в майбутньому дозволить скасувати необхідність отримання довідок про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання. Їx замінить електронна форма.Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook віце-прем'єр міністр, - пише Хвиля Це дозволить змінювати логіку отримання адміністративних (соціальних, суспільних) послуг, а не «оцифровувати совок», - підкреслив Федоров.Тепер функція формування політики в сфері адміністративних послуг переходить Міністерству цифрових трансформацій.Федоров анонсував, що незабаром планується скасувати так звану форму 13, тобто довідку про реєстрацію місця проживання громадянина, за якою звертаються близько 20 мільйонів людей в рік.Також планується скасувати отримання довідки про склад сім'ї, яку щорічно вимагають мільйон жителів України.В кінці вересня планують презентацію самого міністерства, команди, цілей, KPI і проектів."Будемо ділитися процесом трансформації. Буде необхідна ваша допомога: від зворотнього зв'язку щодо пріоритету оцифровки послуг до закритих тестувань перед запуском. Так, і тепер наш офіційний тег #мінцифра", - підсумував політик.

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