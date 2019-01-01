Мобільним операторам можуть заборонити надавати послуги без згоди абонентів
Сьогодні, 05:23
Мобільним операторам заборонили стягувати плату без згоди абонента.
Останнім часом абоненти все частіше скаржаться, що оператори знімають кошти з рахунку, не повідомляючи про це, наголосили в прес-службі Нацкомісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації, – пише Gazeta.ua.
Тому регулятор ввів поняття “код підтвердження” – одноразовий пароль, який оператор надсилає в повідомленні або на електронну пошту абоненту, щоб підтвердити замовлення послуги.
Тепер мобільним операторам можуть заборонити надавати послуги без замовлення чи згоди абонентів.
У 2016-2019-х українці 1266 разів надіслали звернення про порушення прав споживачів при наданні мобільними операторами контент-послуг, повідомила Нацкомісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації.
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Останнім часом абоненти все частіше скаржаться, що оператори знімають кошти з рахунку, не повідомляючи про це, наголосили в прес-службі Нацкомісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації, – пише Gazeta.ua.
Тому регулятор ввів поняття “код підтвердження” – одноразовий пароль, який оператор надсилає в повідомленні або на електронну пошту абоненту, щоб підтвердити замовлення послуги.
Тепер мобільним операторам можуть заборонити надавати послуги без замовлення чи згоди абонентів.
У 2016-2019-х українці 1266 разів надіслали звернення про порушення прав споживачів при наданні мобільними операторами контент-послуг, повідомила Нацкомісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації.
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