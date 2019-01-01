Мобільним операторам можуть заборонити надавати послуги без згоди абонентів





Останнім часом абоненти все частіше скаржаться, що оператори знімають кошти з рахунку, не повідомляючи про це, наголосили в прес-службі Нацкомісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації, – пише



Тому регулятор ввів поняття “код підтвердження” – одноразовий пароль, який оператор надсилає в повідомленні або на електронну пошту абоненту, щоб підтвердити замовлення послуги.



Тепер мобільним операторам можуть заборонити надавати послуги без замовлення чи згоди абонентів.



У 2016-2019-х українці 1266 разів надіслали звернення про порушення прав споживачів при наданні мобільними операторами контент-послуг, повідомила Нацкомісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мобільним операторам заборонили стягувати плату без згоди абонента.Останнім часом абоненти все частіше скаржаться, що оператори знімають кошти з рахунку, не повідомляючи про це, наголосили в прес-службі Нацкомісії з питань регулювання зв’язку та інформатизації, – пише Gazeta.ua Тому регулятор ввів поняття “код підтвердження” – одноразовий пароль, який оператор надсилає в повідомленні або на електронну пошту абоненту, щоб підтвердити замовлення послуги.Тепер мобільним операторам можуть заборонити надавати послуги без замовлення чи згоди абонентів.У 2016-2019-х українці 1266 разів надіслали звернення про порушення прав споживачів при наданні мобільними операторами контент-послуг, повідомила Нацкомісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації.

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