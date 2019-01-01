Відлетів на кілька десятків метрів і помер на місці: у місті на Волині автомобіль збив пішохода





Як повідомили



Водій чорного мінівена, чоловік на вигляд 40 років, їхав у напрямку Володимира-Волинського.



При зіткненні з автомобілем пішохода відкинуло на кілька десятків метрів, він загинув на місці ДТП.



В автомобіля розбите лобове скло та відірваний номерний знак.



Свідки аварії зазначають, що даний пішохідний перехід позначений лише дорожнім знаком, проте дорожня розмітка на цій ділянці траси вже близько року відсутня.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го вересня близько 22-ої години у Нововолинську по вулиці Луцькій біля АЗС «ANP» мінівен на смерть збив пішохода.Як повідомили інтернет-виданню «БУГ» очевидці аварії, перехожий рухався по нерегульованому пішохідному переходу.Водій чорного мінівена, чоловік на вигляд 40 років, їхав у напрямку Володимира-Волинського.При зіткненні з автомобілем пішохода відкинуло на кілька десятків метрів, він загинув на місці ДТП.В автомобіля розбите лобове скло та відірваний номерний знак.Свідки аварії зазначають, що даний пішохідний перехід позначений лише дорожнім знаком, проте дорожня розмітка на цій ділянці траси вже близько року відсутня.

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