У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО





Про це пише



Вогонь, за неперевіреною інформацією, почався у крилі, де знаходяться адміністративні приміщення, перекинувся на дах. Полум’я швидко поширилося покрівлею, яка мала дерев'яні перекриття і була покрита шифером.



«Дах згорів за 15 хвилин» – розповів один з очевидців.



Хворих евакуювали до Луцької міської клінічної лікарні. Про постраждалих від пожежі наразі нічого не відомо.



Окрім того, взялися допомагати таксисти: машини служби «579» безкоштовно перевозили хворих до Луцької міської клінічної лікарні на Відродження.



Як повідомили у пресслужбі волинських рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.



За зовнішніми ознаками встановили, що пожежею охоплена покрівля лікарняного корпусу. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.



Зазначили, що пожежу гасили дві години – аж до 5 ранку.



Рятувальники провели оперативну евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом персонал та рятувальник евакуювали 91 особа, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю.



Фото –





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі, що на вулиці Сенаторки Левчанівської, 4, сталась велика пожежа.Про це пише Перший Вогонь, за неперевіреною інформацією, почався у крилі, де знаходяться адміністративні приміщення, перекинувся на дах. Полум’я швидко поширилося покрівлею, яка мала дерев'яні перекриття і була покрита шифером.«Дах згорів за 15 хвилин» – розповів один з очевидців.Хворих евакуювали до Луцької міської клінічної лікарні. Про постраждалих від пожежі наразі нічого не відомо.Окрім того, взялися допомагати таксисти: машини служби «579» безкоштовно перевозили хворих до Луцької міської клінічної лікарні на Відродження.Як повідомили у пресслужбі волинських рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.За зовнішніми ознаками встановили, що пожежею охоплена покрівля лікарняного корпусу. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.Зазначили, що пожежу гасили дві години – аж до 5 ранку.Рятувальники провели оперативну евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом персонал та рятувальник евакуювали 91 особа, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю.Фото – Волинські Новини

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію