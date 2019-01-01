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У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО

У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі, що на вулиці Сенаторки Левчанівської, 4, сталась велика пожежа.

Про це пише Перший.

Вогонь, за неперевіреною інформацією, почався у крилі, де знаходяться адміністративні приміщення, перекинувся на дах. Полум’я швидко поширилося покрівлею, яка мала дерев'яні перекриття і була покрита шифером.

«Дах згорів за 15 хвилин» – розповів один з очевидців.

Хворих евакуювали до Луцької міської клінічної лікарні. Про постраждалих від пожежі наразі нічого не відомо.

Окрім того, взялися допомагати таксисти: машини служби «579» безкоштовно перевозили хворих до Луцької міської клінічної лікарні на Відродження.

Як повідомили у пресслужбі волинських рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

За зовнішніми ознаками встановили, що пожежею охоплена покрівля лікарняного корпусу. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Зазначили, що пожежу гасили дві години – аж до 5 ранку.

Рятувальники провели оперативну евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом персонал та рятувальник евакуювали 91 особа, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю.

Фото – Волинські Новини.

У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО
У центрі Луцька сталась масштабна пожежа: горів військовий госпіталь. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк, госпіталь
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