Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО

До гасіння пожежі у центрі Луцька залучили техніку з Луцька, Ківерець та Рожища.Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.Нагадаємо, 20 вересня о 02:25 стало відомо проПлоща пожежі складала близько 500 квадратних метрів. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки з усіх трьох підрозділів служби "101" обласного ценру, також 6-ї ДПРЧ м.Ківерці та 3-ї ДПРЧ м.Рожище, оперативно-координаційний центр Управління ДСНС у Волинській області.Пацієнтів госпіталю розмістили у Луцькій міській клінічній лікарні. Постраждалих від пожежі немає.