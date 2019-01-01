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Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО

Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО
До гасіння пожежі у центрі Луцька залучили техніку з Луцька, Ківерець та Рожища.

Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, 20 вересня о 02:25 стало відомо про пожежу у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.

Площа пожежі складала близько 500 квадратних метрів. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки з усіх трьох підрозділів служби "101" обласного ценру, також 6-ї ДПРЧ м.Ківерці та 3-ї ДПРЧ м.Рожище, оперативно-координаційний центр Управління ДСНС у Волинській області.

Пацієнтів госпіталю розмістили у Луцькій міській клінічній лікарні. Постраждалих від пожежі немає.

Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО
Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО
Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО
Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО
Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО
Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: пожежа, Луцьк, госпіталь
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