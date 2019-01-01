Пожежу у військовому госпіталі Луцька гасили технікою трьох міст. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 07:45
До гасіння пожежі у центрі Луцька залучили техніку з Луцька, Ківерець та Рожища.
Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, 20 вересня о 02:25 стало відомо про пожежу у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.
Площа пожежі складала близько 500 квадратних метрів. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки з усіх трьох підрозділів служби "101" обласного ценру, також 6-ї ДПРЧ м.Ківерці та 3-ї ДПРЧ м.Рожище, оперативно-координаційний центр Управління ДСНС у Волинській області.
Пацієнтів госпіталю розмістили у Луцькій міській клінічній лікарні. Постраждалих від пожежі немає.
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Про це повідомили у пресслужбі У ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, 20 вересня о 02:25 стало відомо про пожежу у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.
Площа пожежі складала близько 500 квадратних метрів. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки з усіх трьох підрозділів служби "101" обласного ценру, також 6-ї ДПРЧ м.Ківерці та 3-ї ДПРЧ м.Рожище, оперативно-координаційний центр Управління ДСНС у Волинській області.
Пацієнтів госпіталю розмістили у Луцькій міській клінічній лікарні. Постраждалих від пожежі немає.
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Коментарі 1
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