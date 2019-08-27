Наведемо лад, якщо торгуватимемо там ще 15 років, – підприємці Старого ринку у Луцьку

Луцькі підприємці заявили, що готові самостійно навести лад на Старому ринку, аби лиш не переїжджати на ЛПЗ.Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.19 вересня радник міського голови Луцьказустрівся з підприємцями Центрального ринку, які прийшли до міської ради вимагати продовження договору оренди землі.Строк дії Договору з Волинською обласною спілкою споживчих товариств закінчився ще 27.08.2019 року. Це означає, що Волинська облспоживспілка більше не має права оренди земельної ділянки, що знаходиться під Центральним ринком.Директор юридичного департаментузазначила, що в Державний реєстр внесені дані про те, що договір оренди з Волинською облспоживспілкою припинено.Радник мера запропонував підприємцям підписати договори з КП «Луцькі ринки». Сплачуючи податки до міського бюджету, можна буде вести розмову про подальшу співпрацю та долю ринку. Він акцентував, що в такому стані, в якому ринок існує зараз, він бути не може. Адже там безлад та антисанітарія, і це псує історичну частину міста, відлякуючи туристів.У свою чергу, підприємці вимагають гарантії ведення підприємницької діяльності на цій ділянці ще 15 років, то вони наведуть там лад самостійно. Підприємці відмовляються переїжджати на будь-яке інше місце, зокрема на ЛПЗ, куди їм пропонували раніше.Підприємцям гарантували, що вони зможуть ще два роки працювати на своїх місцях, адже для початку процесу перенесення чи реконструкції треба зробити багато кроків. Робочі місця будуть збережені, але для цього необхідно йти на діалог та співпрацю, підписавши, для початку, договір з КП «Луцькі ринки».Також підприємців запевнили, що силового знесення ринку не буде.