Збирають речі для евакуйованих пацієнтів з луцького госпіталю





Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Наталія Ариванюк.



"При евакуації близько 20 чоловік залишилися, хто в одній футболці, хто без тапочок, без теплішого одягу! Точного списку поки немаю. Є хлопці з далеких сіл, треба допомогти елементарним, одяг, взуття (тапочки)", - йдеться у повідомлені.



Контакти волонтера: тел- 0506540649, картка Приват: 5523245800122663.



Нагадаємо, 20 вересня о 02:25 стало відомо про

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