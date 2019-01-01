Збирають речі для евакуйованих пацієнтів з луцького госпіталю
Сьогодні, 09:22
Небайдужих волинян закликають допомогти для евакуйованих пацієнтів Луцького гарнізонного госпіталю, які залишились без одягу в результаті пожежі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Наталія Ариванюк.
"При евакуації близько 20 чоловік залишилися, хто в одній футболці, хто без тапочок, без теплішого одягу! Точного списку поки немаю. Є хлопці з далеких сіл, треба допомогти елементарним, одяг, взуття (тапочки)", - йдеться у повідомлені.
Контакти волонтера: тел- 0506540649, картка Приват: 5523245800122663.
Нагадаємо, 20 вересня о 02:25 стало відомо про пожежу у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Наталія Ариванюк.
"При евакуації близько 20 чоловік залишилися, хто в одній футболці, хто без тапочок, без теплішого одягу! Точного списку поки немаю. Є хлопці з далеких сіл, треба допомогти елементарним, одяг, взуття (тапочки)", - йдеться у повідомлені.
Контакти волонтера: тел- 0506540649, картка Приват: 5523245800122663.
Нагадаємо, 20 вересня о 02:25 стало відомо про пожежу у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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