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Збирають речі для евакуйованих пацієнтів з луцького госпіталю

Збирають речі для евакуйованих пацієнтів з луцького госпіталю
Небайдужих волинян закликають допомогти для евакуйованих пацієнтів Луцького гарнізонного госпіталю, які залишились без одягу в результаті пожежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Наталія Ариванюк.

"При евакуації близько 20 чоловік залишилися, хто в одній футболці, хто без тапочок, без теплішого одягу! Точного списку поки немаю. Є хлопці з далеких сіл, треба допомогти елементарним, одяг, взуття (тапочки)", - йдеться у повідомлені.

Контакти волонтера: тел- 0506540649, картка Приват: 5523245800122663.

Нагадаємо, 20 вересня о 02:25 стало відомо про пожежу у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.

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Теги: пожежа, Луцьк, госпіталь
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