Кого потребують волинські роботодавці. СПИСОК ПРОФЕСІЙ
Сьогодні, 09:40
Якщо Ви не можете знайти роботу за своєю професією чи спеціальністю, або так сталося, що Ви не маєте професії і тому не можете працевлаштуватися, – Державна служба зайнятості запропонує Вам професійне навчання за актуальними на ринку праці професіями.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі зайнятості.
До 1 липня 2019 року 156 роботодавців Волині заявили про потребу в навчанні 450 фахівців різних робітничих професій. Серед них:
- бармен – 11 осіб;
- верстатник деревообробних верстатів – 24 особи;
- електрогазозварник – 37 осіб;
- кухар – 44 особи;
- налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 15 осіб;
- офіціант – 16 осіб;
- продавець продовольчих товарів – 14 осіб;
- токар – 14 осіб;
- швачка – 19 осіб.
У січні–серпні 2019 року проходили навчання 2049 безробітних (у відповідному періоді минулого року – 1983 безробітних). Значно збільшився перелік робітничих професій, які здобували безробітні. У січні–серпні 2019 року на навчання за 20 професіями направили 217 безробітних (у відповідному періоді 2018 року – 120 безробітних за 10 професіями):
- Верстатник деревообробних верстатів – 16 осіб;
- Верстатник широкого профілю – 9 осіб;
- Візажист – 2 особи;
- Електрогазозварник – 23 особи;
- Електрозварник ручного зварювання – 11 осіб;
- Кондитер – 1 особа;
- Косметик – 3 ососби;
- Кравець – 15 осіб;
- Кухар – 35 осіб;
- Лісоруб – 8 осіб;
- Манікюрник – 3 особи;
- Машиніст (кочегар) котельні – 26 осіб;
- Машиніст крана автомобільного – 7 осіб;
- Оператор котельні – 9 осіб;
- Педикюрник – 1 особа;
- Перукар – 13 осіб;
- Продавець непродовольчих товарів – 21 особа;
- Рибовод – 2 особи;
- Слюсар з ремонту автомобілів – 9 осіб;
- Тракторист-машиніст с/г виробництва – 3 особи.
Цього року навчання безробітних здійснювали у 18 закладах освіти області: чотири вищі навчальні заклади та чотирнадцять професійно-технічних навчальних заклади. Для навчання безробітних використовують сучасні навчально-практичні центри.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі зайнятості.
До 1 липня 2019 року 156 роботодавців Волині заявили про потребу в навчанні 450 фахівців різних робітничих професій. Серед них:
- бармен – 11 осіб;
- верстатник деревообробних верстатів – 24 особи;
- електрогазозварник – 37 осіб;
- кухар – 44 особи;
- налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 15 осіб;
- офіціант – 16 осіб;
- продавець продовольчих товарів – 14 осіб;
- токар – 14 осіб;
- швачка – 19 осіб.
У січні–серпні 2019 року проходили навчання 2049 безробітних (у відповідному періоді минулого року – 1983 безробітних). Значно збільшився перелік робітничих професій, які здобували безробітні. У січні–серпні 2019 року на навчання за 20 професіями направили 217 безробітних (у відповідному періоді 2018 року – 120 безробітних за 10 професіями):
- Верстатник деревообробних верстатів – 16 осіб;
- Верстатник широкого профілю – 9 осіб;
- Візажист – 2 особи;
- Електрогазозварник – 23 особи;
- Електрозварник ручного зварювання – 11 осіб;
- Кондитер – 1 особа;
- Косметик – 3 ососби;
- Кравець – 15 осіб;
- Кухар – 35 осіб;
- Лісоруб – 8 осіб;
- Манікюрник – 3 особи;
- Машиніст (кочегар) котельні – 26 осіб;
- Машиніст крана автомобільного – 7 осіб;
- Оператор котельні – 9 осіб;
- Педикюрник – 1 особа;
- Перукар – 13 осіб;
- Продавець непродовольчих товарів – 21 особа;
- Рибовод – 2 особи;
- Слюсар з ремонту автомобілів – 9 осіб;
- Тракторист-машиніст с/г виробництва – 3 особи.
Цього року навчання безробітних здійснювали у 18 закладах освіти області: чотири вищі навчальні заклади та чотирнадцять професійно-технічних навчальних заклади. Для навчання безробітних використовують сучасні навчально-практичні центри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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