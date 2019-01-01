Кого потребують волинські роботодавці. СПИСОК ПРОФЕСІЙ

Якщо Ви не можете знайти роботу за своєю професією чи спеціальністю, або так сталося, що Ви не маєте професії і тому не можете працевлаштуватися, – Державна служба зайнятості запропонує Вам професійне навчання за актуальними на ринку праці професіями.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі зайнятості.До 1 липня 2019 року 156 роботодавців Волині заявили про потребу в навчанні 450 фахівців різних робітничих професій. Серед них:- бармен – 11 осіб;- верстатник деревообробних верстатів – 24 особи;- електрогазозварник – 37 осіб;- кухар – 44 особи;- налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 15 осіб;- офіціант – 16 осіб;- продавець продовольчих товарів – 14 осіб;- токар – 14 осіб;- швачка – 19 осіб.У січні–серпні 2019 року проходили навчання 2049 безробітних (у відповідному періоді минулого року – 1983 безробітних). Значно збільшився перелік робітничих професій, які здобували безробітні. У січні–серпні 2019 року на навчання за 20 професіями направили 217 безробітних (у відповідному періоді 2018 року – 120 безробітних за 10 професіями):- Верстатник деревообробних верстатів – 16 осіб;- Верстатник широкого профілю – 9 осіб;- Візажист – 2 особи;- Електрогазозварник – 23 особи;- Електрозварник ручного зварювання – 11 осіб;- Кондитер – 1 особа;- Косметик – 3 ососби;- Кравець – 15 осіб;- Кухар – 35 осіб;- Лісоруб – 8 осіб;- Манікюрник – 3 особи;- Машиніст (кочегар) котельні – 26 осіб;- Машиніст крана автомобільного – 7 осіб;- Оператор котельні – 9 осіб;- Педикюрник – 1 особа;- Перукар – 13 осіб;- Продавець непродовольчих товарів – 21 особа;- Рибовод – 2 особи;- Слюсар з ремонту автомобілів – 9 осіб;- Тракторист-машиніст с/г виробництва – 3 особи.Цього року навчання безробітних здійснювали у 18 закладах освіти області: чотири вищі навчальні заклади та чотирнадцять професійно-технічних навчальних заклади. Для навчання безробітних використовують сучасні навчально-практичні центри.