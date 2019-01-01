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Кого потребують волинські роботодавці. СПИСОК ПРОФЕСІЙ

Кого потребують волинські роботодавці. СПИСОК ПРОФЕСІЙ
Якщо Ви не можете знайти роботу за своєю професією чи спеціальністю, або так сталося, що Ви не маєте професії і тому не можете працевлаштуватися, – Державна служба зайнятості запропонує Вам професійне навчання за актуальними на ринку праці професіями.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі зайнятості.

До 1 липня 2019 року 156 роботодавців Волині заявили про потребу в навчанні 450 фахівців різних робітничих професій. Серед них:

- бармен – 11 осіб;
- верстатник деревообробних верстатів – 24 особи;
- електрогазозварник – 37 осіб;
- кухар – 44 особи;
- налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 15 осіб;
- офіціант – 16 осіб;
- продавець продовольчих товарів – 14 осіб;
- токар – 14 осіб;
- швачка – 19 осіб.

У січні–серпні 2019 року проходили навчання 2049 безробітних (у відповідному періоді минулого року – 1983 безробітних). Значно збільшився перелік робітничих професій, які здобували безробітні. У січні–серпні 2019 року на навчання за 20 професіями направили 217 безробітних (у відповідному періоді 2018 року – 120 безробітних за 10 професіями):

- Верстатник деревообробних верстатів – 16 осіб;
- Верстатник широкого профілю – 9 осіб;
- Візажист – 2 особи;
- Електрогазозварник – 23 особи;
- Електрозварник ручного зварювання – 11 осіб;
- Кондитер – 1 особа;
- Косметик – 3 ососби;
- Кравець – 15 осіб;
- Кухар – 35 осіб;
- Лісоруб – 8 осіб;
- Манікюрник – 3 особи;
- Машиніст (кочегар) котельні – 26 осіб;
- Машиніст крана автомобільного – 7 осіб;
- Оператор котельні – 9 осіб;
- Педикюрник – 1 особа;
- Перукар – 13 осіб;
- Продавець непродовольчих товарів – 21 особа;
- Рибовод – 2 особи;
- Слюсар з ремонту автомобілів – 9 осіб;
- Тракторист-машиніст с/г виробництва – 3 особи.

Цього року навчання безробітних здійснювали у 18 закладах освіти області: чотири вищі навчальні заклади та чотирнадцять професійно-технічних навчальних заклади. Для навчання безробітних використовують сучасні навчально-практичні центри.



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Теги: робота, список, вакансії, професії, Волинь, центр зайнятості
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