Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Сьогодні, 09:42
У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі, де вночі сталася пожежа, продовжують працювати рятувальники.
Нагадаємо, повідомлення про пожежу надійшло о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
За зовнішніми ознаками встановили, що пожежею охоплена покрівля лікарняного корпусу. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Зазначили, що пожежу гасили дві години – аж до 5 ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Небайдужих волинян закликають допомогти для евакуйованих пацієнтів Луцького гарнізонного госпіталю, які залишились без одягу в результаті пожежі.
Рятувальники провели оперативну евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом евакуювали 91 особу, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю.
Станом на 9:35 на місці продовжують працювати рятувальники та три одиниці пожежної техніки. Триває розбір конструкцій. Журналістів на територію госпіталю не пускають.
Двір військового госпіталю встелений уламками даху. Працівники коментувати ситуацію відмовляються. Утім, кажуть, у якому режимі працюватиме об'єкт сьогодні - поки невідомо.
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Нагадаємо, повідомлення про пожежу надійшло о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
За зовнішніми ознаками встановили, що пожежею охоплена покрівля лікарняного корпусу. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Зазначили, що пожежу гасили дві години – аж до 5 ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Небайдужих волинян закликають допомогти для евакуйованих пацієнтів Луцького гарнізонного госпіталю, які залишились без одягу в результаті пожежі.
Рятувальники провели оперативну евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом евакуювали 91 особу, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю.
Станом на 9:35 на місці продовжують працювати рятувальники та три одиниці пожежної техніки. Триває розбір конструкцій. Журналістів на територію госпіталю не пускають.
Двір військового госпіталю встелений уламками даху. Працівники коментувати ситуацію відмовляються. Утім, кажуть, у якому режимі працюватиме об'єкт сьогодні - поки невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Нагадує сценарій ЦУМу
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