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Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО

Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі, де вночі сталася пожежа, продовжують працювати рятувальники.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу надійшло о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

За зовнішніми ознаками встановили, що пожежею охоплена покрівля лікарняного корпусу. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Зазначили, що пожежу гасили дві години – аж до 5 ранку.

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Рятувальники провели оперативну евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом евакуювали 91 особу, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю.

Станом на 9:35 на місці продовжують працювати рятувальники та три одиниці пожежної техніки. Триває розбір конструкцій. Журналістів на територію госпіталю не пускають.

Двір військового госпіталю встелений уламками даху. Працівники коментувати ситуацію відмовляються. Утім, кажуть, у якому режимі працюватиме об'єкт сьогодні - поки невідомо.
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО
Військовий госпіталь у Луцьку оговтується після пожежі. ФОТО


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Теги: пожежа, військовий госпіталь, Луцьк
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