Як у Луцьку святкували День програміста*





Про це пише



– До кого ще не підійшли офіціанти – піднімайте руки. Подарунок наших спонсорів – по одному напою на раунд. Не соромтесь, замовляйте, - примовляють раз за разом ведучі вечора.



У залі пабу «Карабас-Барабас» – понад 200 людей, які таки не соромляться - офіціанти ледь встигають мігрувати між столами, розносячи великі келихи пива та закуски. Чутно дружні розмови, сміх. Виглядає все, як тусовка вболівальників, але ні боксу, ні футболу цього вечора тут не дивитимуться. Натомість мірятимуться… розумом. Усі присутні – айтішники. Не лише з Луцька, а й з Києва, Рівного, Львова, Харкова. З’їхались, щоб разом відсвяткувати День програміста.



У свято про роботу не забувають



– Без серйозностей і урочистостей, просто веселе святкування, - пояснює організатор, співзасновник компанії DevBranch Богдан Артемчук.



На звичайний корпоратив несхоже. Присутні поділились на команди і влаштували кількагодинну вікторину на «айтішні та навколоайтішні теми» TriviaNightLutsk. Найпростіші питання – як Ілон Маск планує зробити нову Теслу в рази швидшою, який зараз курс біткоїна та скільки в Україні користувачів Фейсбуку й Інстаграму. Найскладніші - «технічні» про Drupal, HTML/CSS, JavaScript. Всього – 9 раундів і понад 80 питань.



Під час гри користуватись гаджетами суворо заборонено. Цього вечора у закладі навіть Wi-Fi відключили, аби учасники не шукали відповіді в інтернеті. Коли ж в одного з гравців таки побачили увімкнений смартфон, зала дружно загула: «Ганьба!», а його команда отримала мінус в балах.



– Формат запозичили у міжнародної конференції DrupalCon, яка збирає тисячі програмістів у США і Європі раз на рік. А у четвер там відбувається Drupal Trivia Night – розважальна частина в форматі брейн-рингу. У партнерстві з Drupal Association організовуємо Trivia Night й у Луцьку. Єдині в Україні, - каже Богдан Артемчук.





Частування – за рахунок спонсорів



У корпоративу програмістів – чимало спонсорів. Фактично кожен третій учасник вийшов звідси з призом, а з сувенірами – усі. Серед них: електрощітки, фітнес-браслети, бездротові навушники, футболки, кактуси, колонки та сертифікати на нерухомість.



Підтримала вечірку для айтішників і будівельна компанія «Інвестор».



– Компанія «Інвестор» вітає новітні технології і намагається використовувати їх у всіх своїх проектах. До того ж ми зрозуміли, що мусимо відчувати потреби, настрої та вподобання IT-спеціалістів, адже дуже часто саме вони є нашими клієнтами. Це один з перших кроків у цьому напрямку, але думаю, неостанній, - розповіла очільниця відділу продажів і маркетингу будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.



Не прийшли хіба ті, що копають картоплю



Минулого року у вікторині для айтішників взяло участь 108 людей, цьогоріч – вдвічі більше. Цікаво, що деякі команди сформували працівники різних компаній.



– Це показує, що IT компанії Луцька дружать, а не конкурують, - пояснюють організатори.



Втім не лише лучанами. У залі – майже збірна України.



– Минулого року ми посіли четверте місце, хоча всі були не з Луцька, а багато питань було про місто. Цього року ми зібрали більше людей: привезли з Рівного, Харкова, Чернігова – з усієї України, - розповідає засновник харківської компанії AnyforSoft Анатолій Пажин.



Він каже, особливо до вікторини не готувались, єдина мета – отримати максимум задоволення.



Cпівзасновник київської компанії Five Jars Олександр Щедров теж запевняє, що перед брейн-рингом не зубрив професійну інформацію – все-таки це розвага, а не змагання.



– Готувались хіба морально. Повторювали: «Ми повинні перемогти, ми перші» і все таке, - сміється він.



– Тяжко було розворушити людей – всі вже дорослі, сімейні, не хочуть в суботу їхати з дому, тому з 20 людей нашої Drupal-команди сюди приїхало 10. Але я вражена масштабом. Ловила організатора Богдана, щоб поставити йому єдине питання – чому тут більше людей, ніж на київському кемпі, - каже ком’юніті-менеджерка львівської компанії Lemberg Solutions Ірина Бута.



– Беремо участь вже вдруге. Цього разу виставили дві команди. Нам дуже приємно і брати участь, і бачити таке велике IT-community Луцька, яке розвивається завдяки таким заходам, - каже Senior Web Developer луцького офісу компанії Astound Commerce Євгеній Завалій.



Хоча й зізнається – на брейн-рингу далеко не всі луцькі айтішники. Декому завадили прийти сімейні плани та копання картоплі.



Текст: Віта Сахнік



Фото надано організаторами події

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