Куди піти на вихідні у Луцьку: 20 – 22 вересня

На вихідних обіцяють раптове потепління, бабине літо повертається, тож є шанс насолодитися останніми теплими днями і круто відпочити.Організатори заходів у Луцьку підготували чимало розваг і обіцяють влаштувати круту і цікаву розважально-пізнавальну програму для гостей і місцевих. На цьому тижні також кожен зможе обрати собі якусь подію до смаку і весело провести час, відволіктися від набридливих робочих буднів та «посмакувати» класним відпочинком.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Музей Сучасного Українського Мистецтва КорсаківПочаток: 10:00Що обіцяють: Marketing Summit - це найбільша практична маркетингова подія Західної України.Спікери: Олексій Малицький - засновник Octogin та бренду Sammy Icon. Олексій - учасник рейтингу Forbes list ’30 under 30’. Консультант з брендингу. Автор першого TEDx-виступу без слів. Ключові компетенції: брендинг, маркетинг, запуск стартапів.Оксана Стець - консультант зі стратегічного розвитку, маркетингу та брендингу. Досвід роботи в маркетингу - понад 15-ть років. Компанія «Молокія», за період роботи Оксани на посаді маркетинг-директора, стала брендом №1 в Західній Україні в своїй категорії за часткою ринку.Ігор Блистів - маркетинг-директор компанії «Кормотех». Досвід Ігоря в маркетингу - понад 14 років. Сфери компетенції: стратегічний маркетинг, створення та побудова брендів, управління портфелем брендів, просування брендів на українському та експортних ринках.Олена Токар - начальник управління маркетингу «Фабрика Кавових Рішень» (концерн «Хлібпром»). В минулому - старший бренд менеджер Nestle (бренд «Світоч»), бренд-менеджер Carlsberg (бренди “Квас Тарас”, сидр “Сомерсбі”), бренд-менеджер АВК. Досвід роботи у маркетингу - 12 років, 20 запусків продуктів, одна нагорода Effie. Перелік спікерів буде доповнюватися.Реєстраційний збір - 200 грн. Плата стягується за розгляд реєстраційної заявки на участь у заході. Витрати на проведення заходу фінансуються у рамках ініціативи ЄС EU4Business.Розглядаючи заявки на участь, організатори надаватимуть перевагу представникам українського малого та середнього бізнесу.Подія:Тип заходу: ГраМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 18:00Що обіцяють: Клуб настільних ігор запрошує погудіти 18-го та 20-го вересня у #МЦВ з 18:00/19:00 і до ночі! Це – хороший спосіб провести час. Весело, у цікавій компанії, з азартом, адже як-не-як перемагати люди люблять.«Зараз багато ігор розвивають стратегічне мислення, логіку, пам'ять, фантазію, тому дуже часто їх використовують для навчання», – розповідає про настільні ігри координатор клубу настільних ігор «Вулик» Maxim Drach.Клуб існує уже понад рік. За цей час він зібрав чимало людей навколо настільних ігор, які самі ж учасники клубу собі купили. У «Вулику» можна пограти в Гру престолів, Ticket to ride, Монополію, Манчкін, Dixit, 7 чудес, Покер та чимало інших ігор!Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Pub OldskullПочаток: 21:00Що обіцяють: Your Inner God вперше в Луцьку зі своєю акустичною програмою!Важкі удари в бас-бочку, хриплий та потужний вокал та не менш вражаючі рифи акустичної гітари - це все що задовільнить музичний смак най прискіпливіших меломанів. Запрошують в Pub Oldskull 21 вересня за яскравими враженнями, тому що Твій Внутрішній Бог буде там робити справжній рок-н-рол!Подія:Тип заходу: Благодійний майстер-класМісце: Академія розвитку СНУ імені Лесі УкраїнкиЩо обіцяють: «Кольорові лапки» - благодійний майстер-клас із поп-арту, під час якого ви зможете познайомитись із цією яскравою технікою та намалювати котика чи собачку в цьому захоплюючому стилі. На майстер-класі ми будуть виконувати 2 роботи.Одну - залишаєте собі, а іншу передають організаторам благодійної виставки-продажу «Котики-собачки». Кошти від продажу робіт віддадуть на підтримку чотирилапих мешканців КП «Ласка». Тривалість: 2-2,5 год. Вартість 150 грн. Всі матеріали надаються.Попередній запис ОБОВ'ЯЗКОВИЙ, щоб розрахувати потрібну кількість матеріалів. Тел. для інформації :0953171757.Подія:Тип заходу: Авто-квестЩо обіцяють: Запрошують на автомобільний квест присвяченій вічній життєвій темі алкоголю.На гостей чекає гра в форматі драйв з невеличким лайтовим доповненням, багато алкогольних наслідків та веселих історій.Для гри потрібно:- авто та 5 відважних друзів в ньому;- доступ до інтернету;- всі можливі методи орієнтації в просторі (карта, GPS, за зірками, за мохом і те де);- мінімум одна повнолітня особа, яка може вживати алкоголь;- лінійка , ручка, папір, ліхтарик;- зручний одяг;- і обов'язкаво гарний настрій.Для нових гравців - зареєструватись на сайті quest.wtf , створити команду та податись на гру.Місце старту - повідомимо згодомВартість гри - 500 грн, для нових команд 200За детальною інформацією в telegram - @LidaGontar , @Diss1dent. FB - Gontar LidaПри потребі телефонуйте - Ліда 067 638 44 69Подія:Тип заходу: СпортМісце: Асоціація футзалу Волинської області – АМФВПочаток: 9:00Що обіцяють: Традиційно, АМФВ розпочинає новий сезон потужним турніром – 21-22 вересня запрошують усіх на ХІ Всеукраїнський фестиваль з футзалу серед аматорських чоловічих команд за Кубок «Волинської газети 2019». Тричі поспіль головний кубок дістається команді ІнБев Житомир. Чи зможуть житомирські футзалісти вчергове відстояти свої позиції.Місце проведення незмінно - СРК Адреналін сіті (вул Карбишева, 1).Детальніше за телефонами: 066 1877050 або 097 1050468 Руслан.Реєстрація учасників - розпочато! Кількість місць ОБМЕЖЕНА.Подія:Тип заходу: Гра-тренінгПочаток: 16:00Що обіцяють: «Кожен приходить у цей світ, щоб пройти свій Шлях. І кожному дається для цього рівно стільки сил і талантів, скільки потрібно саме для цього Шляху» - з таких слів починається психологічна гра-тренінг МАНДРИ ГЕРОЯ.Через цю гру людина за три години у своїй душі проживає ключові моменти свого життя. Точніше, того його відрізку, котрий потрібно пройти, щоб вирішити для себе поставлене собі запитання.В процесі цього проживання кожен з учасників МАНДРІВ ГЕРОЯ має можливість зіткнутися: Зі своїми Внутрішніми Дарами, котрі допоможуть пройти цей Шлях; Власною можливою Катастрофою, та зрозуміти, як її уникнути; Етапом Учнівства та етапом Екзамена учня, котрий дасть зрозуміти, що ти на своєму Шляху перестав бути учнем, а перетворився на майстра; Усвідомленням що таке Ніч душі, і чому туди можна потрапити; Можливістю отримати Чарівний Скарб, як усвідомлення тих можливостей та своїх здібностей, котрі можуть докорінно змінити ваше життя; Спокусою легких для розуміння, проте не істинних рішень та відмовою від МАНДРІВ... Та ще багато з чим важливим, що інколи завадою стоїть на шляху до досягнення мети та власного щастя.Покликання цієї гри – трансформувати усвідомлення своїх проблем у можливості розвитку, а сумнівних ситуацій - у ресурс виходу з життєвої кризи та отримати натхнення на нові звершення.Попередній запис на гру обов‘язковий.Подія:Тип заходу: ЕкскурсіяМісце: Замок ЛюбартаПочаток: 10:00Що обіцяють: Луцький замок – найцінніша пам'ятка Волині. Один з найвидатніших і найкраще збережених в Україні замків. Був збудований князем Д.Любартом у 1340-1383рр. Сама історія Луцького замку почалася ще до того, як він був побудований. Річ у тім, що в давнину на цьому місці був ареал розселення племені дулібів. Перша письмова згадка про Луцьк була зафіксована у 1085 р. в Іпатіївському літописі. Місто розташовувалося на перехресті шляхів, що поєднували Західну Європу та Русь. Величну будівлю зображено на двохсотгривневій купюрі. Слід відзначити, що спочатку існував не один, а два замки – Верхній та Окольний. Верхній замок чудово зберігся до наших днів, а ось Окольному замку не пощастило, від нього залишилися лише руїни та одна башта. У 1259 р. Луцьк було захоплено татарами. Усі міські укріплення зруйнували, їх будівництво відновилося лише у XІV ст.В програмі екскурсій: замком Любарта, вежа князів Чарторийських, Петропавлівський костел, підземелля костелу, Старий Луцьк та концерт академічного камерного оркестру філармонії в костелі.Виїзд о 10.00 годині від залу камерної та органної музики. Попередній запис обов’язковоВитрати на харчування передбачаються за рахунок учасників поїздки.тел. для довідки: 43-01-50, 067-363-29-00Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Тренінг центр EGOПочаток: 10:00Що обіцяють: ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ сприяє: розвитку жіночності; закладає фундамент до фізичного здоров'я жінки, а саме психологічно-дітородну функцію; формує прийняття в майбутньому материнства; зміцненню психічного здоров'я; поліпшенню соціальної адаптації; розвитку самосвідомості; комунікативних навиків; вмінню в майбутньому бути успішною дружиною, мамою, бабусею!В групу набирається не більше 8 дівчаток.Розпочинається «ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ» з діагностики емоційного стану дитини, через малюнок улюбленої ляльки. (Батьки можуть отримати зворотній зв'язок).Кожного разу - нові ляльки: мотиваційні, маріонетки, дзвіночок та багато цікавого!Кожне заняття особливе і відрізняється від попереднього.Матеріали на виготовлення ляльки включені у вартість заняття. Проводить: Юлія Арсенюк, Арт-терапевт, дитячий психолог. Час проведення АРТ-тренінгу 4-ри години. Вартість заняття: 400грн. Реєстрація за номером: 0509692112/Ірина.Фільм:Жанр: Фантастика, трилер, драма, детектив, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:50; 13:20; 15:50; 17:00; 18:20; 19:30; 20:45; 22:00; 23:10Про що фільм: Батько інженера армійського корпусу Сполучених Штатів Америки Роя МакБрайда двадцять років тому вирушив на посаді капітана корабля з секретною місією на пошуки позаземної цивілізації. Шістнадцять років потому корабель зник. Крім того, стало відомо, що чоловік експериментував з матеріалом, який може поставити під загрозу існування всього живого у Всесвіті. Настав час самого Роя відправитися на пошуки батька, а також, щоб розібратися з цими експериментами. Ця подорож відкриє багато секретів, які по-новому покажуть людське існування і наше місце в космосі. Якщо його батько шукав нові цивілізації, то сам Рой повинен врятувати нашу.Фільм:Жанр: Фентезі, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:15; 12:30; 14:30; 16:15; 18:00Про що фільм: За сюжетом, хлопчик Макс використовував нано-фарби і його мрія збулася: намальоване ним графіті ожило і перетворилося в собаку-супергероя Фокстера.Фільм:Жанр: Бойовик, пригоди, трилерМісце: «Premier City»Початок: 15:00; 19:45; 22:10Про що фільм: Минуло вже майже чотири десятиліття з того часу, як легендарний Джон Рембо пустив свою першу кров. За своє життя герой пройшов багато, скільки секретів він зберігає на старості років... Чоловік бачив, як помирають всі, кого він любив - когось Джон зміг поховати, а від когось не залишилося і шматочка. У минулому Рембо був справжньою машиною для вбивства. А чи багато чого змінилося? Минуле ніяк не відпускає чоловіка - воно за ним прийшло. В останній раз Джон повинен використовувати всі свої вміння, щоб пролити кров, багато крові. Це неймовірно небезпечний шлях, на який Рембо встав багато років тому, і який він зобов'язаний пройти до кінця.Фільм:Жанр: Трилер, драма, біографіяМісце: «Premier City»Початок: 20:00Про що фільм: Шпигунка британської розвідки Кетрін Ган оприлюднить засекреченого електронного листа, в якому викриваються американський і британський уряд в їх незаконному вторгненні в Ірак. Кетрін і її адвокати намагаються виправдати її дії в суді - їй закидають порушення Закону про державну таємницю. Під загрозою її життя, свобода і шлюб, але їй необхідно відстояти свої переконання.