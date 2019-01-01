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У суботу, 21 вересня, перекриватимуть рух у центрі Луцька

У суботу, 21 вересня, перекриватимуть рух у центрі Луцька
У Луцьку представники Волинської єпархії ПЦУ проведуть хресний хід.

Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.

Зазначили, що хода відбудеться 21 вересня.

Поліція забезпечуватиме громадський порядок та супровід ходи.

Захід розпочнеться о 12:30. Хода йтиме таким маршрутом:

Свято-Троїцький кафедральний собор - проспект Волі - головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - вулиця Степана Бандери - вулиця Ярощука - Музей волинської ікони.

Зазначають, що на час ходи тимчасово припинять рух транспорту.

До слова, пресслужба Волинської єпархії ПЦУ повідомляє, що ця хода - це паломництво до Холмської чудотворної ікони.

"21 вересня, у суботу, на Різдво Пресвятої Богородиці, коли особливо вшановується чудодійний Холмський образ Божої Матері, відбудеться щорічна проща до Музею волинської ікони. Саме тут зберігається оригінал цієї святині ХІ ст.

О 12.30 традиційно від кафедрального собору Святої Трійці до музею вирушить хресний хід. Там перед образом правитимуть акафіст.

Запрошуємо усіх бажаючих розділити радість спільної молитви", - йдеться у повідомленні пресслужби.

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Теги: хресний хід, перекриття, Луцьк
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