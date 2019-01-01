У суботу, 21 вересня, перекриватимуть рух у центрі Луцька

У Луцьку представники Волинської єпархії ПЦУ проведуть хресний хід.Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.Зазначили, що хода відбудеться 21 вересня.Поліція забезпечуватиме громадський порядок та супровід ходи.Захід розпочнеться о 12:30. Хода йтиме таким маршрутом:Свято-Троїцький кафедральний собор - проспект Волі - головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - вулиця Степана Бандери - вулиця Ярощука - Музей волинської ікони.Зазначають, що на час ходи тимчасово припинять рух транспорту.До слова, пресслужба Волинської єпархії ПЦУ повідомляє, що ця хода - це паломництво до Холмської чудотворної ікони."21 вересня, у суботу, на Різдво Пресвятої Богородиці, коли особливо вшановується чудодійний Холмський образ Божої Матері, відбудеться щорічна проща до Музею волинської ікони. Саме тут зберігається оригінал цієї святині ХІ ст.О 12.30 традиційно від кафедрального собору Святої Трійці до музею вирушить хресний хід. Там перед образом правитимуть акафіст.Запрошуємо усіх бажаючих розділити радість спільної молитви", - йдеться у повідомленні пресслужби.