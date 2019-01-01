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Пожежа у луцькому госпіталі: куди евакуювали пацієнтів

Пожежа у луцькому госпіталі: куди евакуювали пацієнтів
Стало відомо, де знаходяться пацієнти Луцького військового гарнізонного госпіталю, де вночі 20 вересня трапилася пожежа.

Про це у Facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.

За його словами, нині він та в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відвідують військових, яких перевели з госпіталю до міської лікарні. Голова облради Ірина Вахович відвідує хлопців, яких перевели в обласні заклади.

Разом з керівниками відповідних лікувальних закладів представники влади складають список найнеобхідніших речей. Їх обіцяють придбати та передати "погорільцям" у найкоротші терміни.

21 пацієнта з госпіталю перевели в міську клінічну лікарню, 18 - в обласну клінічну лікарню, 13 - в інфекціну, 6 - в районну лікарню, 6 - в госпіталь ветеранів війни.

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Теги: пожежа, військовий госпіталь, Луцьк
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