Пожежа у луцькому госпіталі: куди евакуювали пацієнтів
Сьогодні, 10:42
Стало відомо, де знаходяться пацієнти Луцького військового гарнізонного госпіталю, де вночі 20 вересня трапилася пожежа.
Про це у Facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
За його словами, нині він та в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відвідують військових, яких перевели з госпіталю до міської лікарні. Голова облради Ірина Вахович відвідує хлопців, яких перевели в обласні заклади.
Разом з керівниками відповідних лікувальних закладів представники влади складають список найнеобхідніших речей. Їх обіцяють придбати та передати "погорільцям" у найкоротші терміни.
21 пацієнта з госпіталю перевели в міську клінічну лікарню, 18 - в обласну клінічну лікарню, 13 - в інфекціну, 6 - в районну лікарню, 6 - в госпіталь ветеранів війни.
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Про це у Facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
За його словами, нині він та в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відвідують військових, яких перевели з госпіталю до міської лікарні. Голова облради Ірина Вахович відвідує хлопців, яких перевели в обласні заклади.
Разом з керівниками відповідних лікувальних закладів представники влади складають список найнеобхідніших речей. Їх обіцяють придбати та передати "погорільцям" у найкоротші терміни.
21 пацієнта з госпіталю перевели в міську клінічну лікарню, 18 - в обласну клінічну лікарню, 13 - в інфекціну, 6 - в районну лікарню, 6 - в госпіталь ветеранів війни.
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