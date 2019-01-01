Пожежа у луцькому госпіталі: куди евакуювали пацієнтів





Про це у Facebook повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.



За його словами, нині він та в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відвідують військових, яких перевели з госпіталю до міської лікарні. Голова облради Ірина Вахович відвідує хлопців, яких перевели в обласні заклади.



Разом з керівниками відповідних лікувальних закладів представники влади складають список найнеобхідніших речей. Їх обіцяють придбати та передати "погорільцям" у найкоротші терміни.



21 пацієнта з госпіталю перевели в міську клінічну лікарню, 18 - в обласну клінічну лікарню, 13 - в інфекціну, 6 - в районну лікарню, 6 - в госпіталь ветеранів війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, де знаходяться пацієнти Луцького військового гарнізонного госпіталю, де вночі 20 вересня трапилася пожежа Про це у Facebook повідомив радник мера ЛуцькаЗа його словами, нині він та в.о. мера Луцькавідвідують військових, яких перевели з госпіталю до міської лікарні. Голова облрадивідвідує хлопців, яких перевели в обласні заклади.Разом з керівниками відповідних лікувальних закладів представники влади складають список найнеобхідніших речей. Їх обіцяють придбати та передати "погорільцям" у найкоротші терміни.21 пацієнта з госпіталю перевели в міську клінічну лікарню, 18 - в обласну клінічну лікарню, 13 - в інфекціну, 6 - в районну лікарню, 6 - в госпіталь ветеранів війни.

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