День магічних дев’яток: у місті на Волині одружилися 5 пар

Взяти шлюб 19.09.2019 у Нововолинську виявили бажання 5 пар.Працівниці міського відділу ДРАЦС вважають цю дату «магічною», одна із них в цей день вирішила й сама вийти заміж, - пише Нововолинськ.com.ua.«Весільний марафон кохання» триває у нас від минулого року. Цей день для нас є святковим та феєричним. Взяти шлюб заплановано вчора виявили бажання 4 пари та одна пара із Червонограду скористалася послугою «Шлюб за добу», – розповіла Людмила Савік.