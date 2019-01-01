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Поблизу Луцька чоловік упіймав величезну рибину

Поблизу Луцька чоловік упіймав величезну рибину
Волинянин Тарас Ковальчук похизувався вдалим уловом у селі Милуші, що неподалік Луцька.

Фото трофею рибалка показав у соцмережі Facebook, пише видання "Волинь.UA".

Чоловік зазначив, що впіймана рибина - судак, вагою у 4,4 кг.

"Хто рано встає, тому Бог дає. Приманку видно, район с. Милуші ... Судак 4.400. Рибу відпущено. P.S. Від щирого серця всім тим, хто вбиває (немає різниці, у який спосіб) рибу, бажаю щоб вам вона не клювала, і щоб часу на рибалку не вистачало", - зазначив Тарас Ковальчук.

Поблизу Луцька чоловік упіймав величезну рибину

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Теги: риба, Милуші, судак
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