На трасі Луцьк-Львів аграрії вийшли на мирну акцію через земельну реформу. ФОТО





Про це повідомляє



Зі слів фермера із села Перванче Валентина (прізвища не назвав), він приїхав, бо проти продажу землі.



Зазначають, на акцію фермери пригнали 7 одиниць техніки: трактори, багатотонні вантажівки. Публічний порядок та громадську безпеку забезпечують два екіпажі патрульних Горохівського відділу поліції. Люди та техніка стоять обабіч траси.



Акція не перешкоджає дорожньому руху.



Як повідомляє



Ініціатором акції виступає Громадська Спілка «Всеукраїнська Аграрна Рада».



Згідно з останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується надати дозвіл купувати землю юридичним особам. Саме це і стане тієї «лазівкою», через яку іноземні громадяни зможуть заволодіти українською землею.



Мирні акції відбудуться на основних транспортних артеріях України. На траси виведуть велику кількість агротехніки. Перекривати дороги аграрії не будуть, адже розуміють, що це принесе чимало незручностей громадянам. Акція носить мирний характер та покликана привернути увагу громадськості та влади до проблеми.



Фото: Тетяна Біскуб





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Львів у селі Шклінь Горохівського району зібралося декілька сотень аграріїв з різних районів області.Про це повідомляє UA:Волинь Зі слів фермера із села Перванче(прізвища не назвав), він приїхав, бо проти продажу землі.Зазначають, на акцію фермери пригнали 7 одиниць техніки: трактори, багатотонні вантажівки. Публічний порядок та громадську безпеку забезпечують два екіпажі патрульних Горохівського відділу поліції. Люди та техніка стоять обабіч траси.Акція не перешкоджає дорожньому руху.Як повідомляє Agro.Review , сьогодні, 20 вересня, з 10:00 до 12:00 майже по всій території України українські аграрії проводять мирні акції. Їхня мета - привернути увагу громадськості, Президента України та Уряду до проблем впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.Ініціатором акції виступає Громадська Спілка «Всеукраїнська Аграрна Рада».Згідно з останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується надати дозвіл купувати землю юридичним особам. Саме це і стане тієї «лазівкою», через яку іноземні громадяни зможуть заволодіти українською землею.Мирні акції відбудуться на основних транспортних артеріях України. На траси виведуть велику кількість агротехніки. Перекривати дороги аграрії не будуть, адже розуміють, що це принесе чимало незручностей громадянам. Акція носить мирний характер та покликана привернути увагу громадськості та влади до проблеми.

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