На Волині протестують шахтарі: один гірник – добу під землею

На шахті «Бужанській» протестують гірники. Роботу копальні зупинили через те, що її працівники четвертий місяць не отримують заробітної плати.Про це повідомив гендиректор ДП «Волиньвугілля», інформує пресслужба нардепаВідомо, що підземний слюсаруже добу перебуває в підземці й категорично відмовляється звідти підніматися.«Головна вимога – погасити заборгованість із зарплати. Прикро, що добуте нами вугілля на складах не реалізується. Уже більше року не вирішується питання з ЄСВ: річ у тому, що держпідприємство його сплачує, а податкова зараховує його у борги попередніх років. І тепер гірники, які виходять на пенсію, не можуть її вчасно оформити й отримувати. Вони вимушені звертатися до суду, бо внески сплачені, а по документах є заборгованість. Треба піднімати і розмір зарплати, бо вона критично низька. Ми вимагаємо зустрічі з головою профільного комітету Верховної Ради, міністром палива й енергетики, або його заступниками», - розповів гірник.У структурі ДП «Волиньвугілля» діє два вуглевидобувних підприємства:1. ВП «Шахта № 9 Нововолинська», де працює 599 чоловік. Загальна заборгованість з зарплати станом на 20 вересня 2019 року - 21 млн. 292 тис. грн (це борг за частину червня, липень і серпень). Ситуація на підприємстві соціально напружена.2. Шахта «Бужанська» - працює 695 осіб. Загальна заборгованість з зарплати станом на 20 вересня 2019 року - 22 млн 124 тис. грн (це борг частково за червень- липень та 80% суми за серпень). Наразі на підприємстві відчувається кадровий «голод». Не відвантажується належно вугілля через рейдерські захоплення на збагачувальних фабриках. Керівник підприємства має намір звільнятись через несприятливу ситуацію.Загальний борг з заробітної плати на шахтах Волині в структурі ДП «Волиньвугілля» - 46 млн 877 тис. грн.