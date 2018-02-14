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У Ковелі в день магічних цифр одружилися три пари

У Ковелі в день магічних цифр одружилися три пари
У Ковельському міськрайонному відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області в рамках марафону «Давай зробимо цю осінь особливою…» одружилися три закохані пари.

Для них ця приємна подія відбулася у день магічних комбінованих чисел: 19.09.19, - пише ПроКовель.

Нагадаємо, що взяти шлюб 19 вересня у Нововолинську виявили бажання 5 пар.
У Ковелі в день магічних цифр одружилися три пари

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Теги: Ковель, одруження
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