У Ковелі в день магічних цифр одружилися три пари
Сьогодні, 20:18
У Ковельському міськрайонному відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області в рамках марафону «Давай зробимо цю осінь особливою…» одружилися три закохані пари.
Для них ця приємна подія відбулася у день магічних комбінованих чисел: 19.09.19, - пише ПроКовель.
Нагадаємо, що взяти шлюб 19 вересня у Нововолинську виявили бажання 5 пар.
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Для них ця приємна подія відбулася у день магічних комбінованих чисел: 19.09.19, - пише ПроКовель.
Нагадаємо, що взяти шлюб 19 вересня у Нововолинську виявили бажання 5 пар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Ковелі в день магічних цифр одружилися три пари
Сьогодні, 20:18
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