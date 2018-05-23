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Над Волинню з літаків почали розкидати вакцину проти сказу

Над Волинню з літаків почали розкидати вакцину проти сказу
На території Волині сьогодні, 20 вересня, розпочалося проведення осінньої кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в області.

Викид вакцини буде здійснюватися з авіатранспорту, який оснащений системою GPS і системою рівномірної реєстрації викидів вакцини.

Приманки не розповсюджуються над: населеними пунктами, водоймами, авто- та залізничними шляхами, місцями проведення польових робіт та болотами.

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини про проведення цих заходів повідомило такі структури: Волинська обласна державна адміністрація, Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства, Українське товариство мисливців та рибалок у Волинській області, Державна екологічна інспекція у Волинській області, ГУ Нацполіції у Волинській області.

Тож мешканців просять з розумінням віднестися до проведення заходів з вакцинації диких м`ясоїдних тварин. При виявленні приманок – залишати їх на місці, не ламати і не забирати додому.

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Теги: вакцина, сказ
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