Над Волинню з літаків почали розкидати вакцину проти сказу

На території Волині сьогодні, 20 вересня, розпочалося проведення осінньої кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.Про це повідомляє Держпродспоживслужба в області.Викид вакцини буде здійснюватися з авіатранспорту, який оснащений системою GPS і системою рівномірної реєстрації викидів вакцини.Приманки не розповсюджуються над: населеними пунктами, водоймами, авто- та залізничними шляхами, місцями проведення польових робіт та болотами.Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини про проведення цих заходів повідомило такі структури: Волинська обласна державна адміністрація, Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства, Українське товариство мисливців та рибалок у Волинській області, Державна екологічна інспекція у Волинській області, ГУ Нацполіції у Волинській області.Тож мешканців просять з розумінням віднестися до проведення заходів з вакцинації диких м`ясоїдних тварин. При виявленні приманок – залишати їх на місці, не ламати і не забирати додому.