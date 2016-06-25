Священник розповів, з якого віку дитині можна давати доступ до інтернету





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За словами священника, спочатку треба відповісти на інше питання – а для чого дитині інтернет. Для того, щоб було звідки списувати, щоб на перерві, замість гри в «квача» або «слона», «порізатися» з якимись монстрами; прокрутити стрічку "Інстаграма"; щоб виставити свої фотографії з губками-поцілунками напроти дзеркала в туалеті. Він пояснює, смартфон – засіб допомоги людині в його сучасній повсякденності.



Також розповідає, людям стало складно сприймати натуральність. Їжа – консерванти, музика – комп’ютерна фальшивка, картини не в музеях, а на ютубі, знання не в голові, не здобуті ретельністю, а в «Ок, Гугл!».



Він зазначає, що батьки виправдовують себе тим, що їм треба мати зв’язок з дитиною, що зараз багато маніяків і поганих компаній.



"У мене в 11 класі з вісімнадцяти осіб лише у п’ятьох були мобільні телефони. У школі продавали травичку, а в нашому районі орудував маніяк-педофіл (так нам говорили), але ми вижили", - каже протоієрей.



Крім цього, він пояснює, якщо на дитину дійсно нападе маніяк, то перше, що він зробить – це викине телефон. Якщо дитина зв’яжеться з поганою компанією, то коли побачить дзвінок від батьків, просто переведе телефон в «зону недосяжності».



"Ми народжуємо дітей і, звичайно ж хочемо всіляко відгородити їх від зла. Але зло – це не що інше, як відсутність Добра. А Добро – це Бог. Дитину треба навчити добродіянню. Це першорядне завдання батьків", - розповів священник.



«Народити дітей є справа природи; але дати освіту і виховати їх в чеснотах – справа розуму і волі» (Уроки з виховання). Тому треба не запитувати з якого віку можна телефон чи ні, а запитувати, як привчити дитину до чесноти? Кинути всі сили на розвиток у дитини благочестя. Коли починати? «Як тільки почнуть діти приходити в розум і розуміти вчення, негайно має їм вливати молоко благочестя і в пізнання приводити Бога і Христа Сина Божого» – говорить свт. Феофан Затворник.



Зауважує, прогрес полонить суспільство. Рано чи пізно дитина зіткнеться з ним віч-на-віч. Батькам необхідно постаратися відсунути від дитини цю зустріч. Не просто, щоб її захистити, а щоб підготувати.



Відтак, категорично забороняє залишати дітей біля комп’ютера або дати їм «мобілку», щоб звільнити себе для будь-яких справ. Дитину не можна загравати і заспокоювати за допомогою телефону. Годувати дітей під мультфільм або передачу. Безумство купувати дитині телефон, тому що він у всіх є і моя дитина не повиненна відчувати себе скривдженою. Це стосується і купівлі дорогого телефону.



Він радить батькам привчити дитину до того, що інтернет – це не прірва вседозволеності, а один з багатьох засобів отримання корисної інформації. Всі ці обмеження будуть стискати вільну волю дитини, що природно викличе протест, якщо дитина не буде привчена до того, що іноді доводиться обмежувати своє бажання в чомусь меншому, щоб отримати більше.



Як захистити дитину від швидкоплинності інтернету та виховувати в ній духовність.



"Для цього нехай батьки самі представлять істинний приклад доброго життя і знайомлять дітей з тими, у яких головні турботи не про насолоди і відмінності, а про спасіння душі. Діти любонаслідувальні. Як рано вони вміють копіювати матір або батька!» (Св. Феофан Затворник). Нам здається, що ми повинні когось від чогось захищати, комусь щось забороняти. Не допоможе! Просіть у Бога розуму собі. Моліться про дітей. Принесіть до Бога своє гаряче переживання про чад. Нехай це буде вашою жертвою, подібно до Іова, який умилостивляв Бога жертвопринесенням за дітьми своїми, переживаючи, чи не згрішили вони в чомусь сьогодні (Іов. 1,5)", - зазначив настоятельхраму



Він наводить приклад однієї сім’ї священика. Коли отець Андрій і матінка Ольга зіткнулися з труднощами перехідного віку своїх двох старших дочок, батюшка на два тижні пішов в ліс молитися, а матушка закрилася для молитви в своїй кімнаті, практично не виходячи з неї. І батьківські молитви напоумити дітей. Ця сім’я – живий сучасний приклад християнської любові. Подивіться про них фільм «Свідоцтво про кохання».



"Складно нам буде все це виконати, але «все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі» (Фил. 4,13). Нас диявол обплутав безліччю мереж не тільки духовних. Це і різні соцмережі, які при неправильному використанні також є зброєю бісівською. Допоможи нам і дітям нашим, Господи! «Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо Ти сила моя» (Пс. 30,5)", - підсумував чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священник розповів волинянам, з якого віку можна мати дитині телефон з інтернетом і як простежити за тим, щоб вона не дивилась шкідливі сайти.Про це повідомляє Православна Волинь. За словами священника, спочатку треба відповісти на інше питання – а для чого дитині інтернет. Для того, щоб було звідки списувати, щоб на перерві, замість гри в «квача» або «слона», «порізатися» з якимись монстрами; прокрутити стрічку "Інстаграма"; щоб виставити свої фотографії з губками-поцілунками напроти дзеркала в туалеті. Він пояснює, смартфон – засіб допомоги людині в його сучасній повсякденності.Також розповідає, людям стало складно сприймати натуральність. Їжа – консерванти, музика – комп’ютерна фальшивка, картини не в музеях, а на ютубі, знання не в голові, не здобуті ретельністю, а в «Ок, Гугл!».Він зазначає, що батьки виправдовують себе тим, що їм треба мати зв’язок з дитиною, що зараз багато маніяків і поганих компаній."У мене в 11 класі з вісімнадцяти осіб лише у п’ятьох були мобільні телефони. У школі продавали травичку, а в нашому районі орудував маніяк-педофіл (так нам говорили), але ми вижили", - каже протоієрей.Крім цього, він пояснює, якщо на дитину дійсно нападе маніяк, то перше, що він зробить – це викине телефон. Якщо дитина зв’яжеться з поганою компанією, то коли побачить дзвінок від батьків, просто переведе телефон в «зону недосяжності»."Ми народжуємо дітей і, звичайно ж хочемо всіляко відгородити їх від зла. Але зло – це не що інше, як відсутність Добра. А Добро – це Бог. Дитину треба навчити добродіянню. Це першорядне завдання батьків", - розповів священник.«Народити дітей є справа природи; але дати освіту і виховати їх в чеснотах – справа розуму і волі» (Уроки з виховання). Тому треба не запитувати з якого віку можна телефон чи ні, а запитувати, як привчити дитину до чесноти? Кинути всі сили на розвиток у дитини благочестя. Коли починати? «Як тільки почнуть діти приходити в розум і розуміти вчення, негайно має їм вливати молоко благочестя і в пізнання приводити Бога і Христа Сина Божого» – говоритьЗауважує, прогрес полонить суспільство. Рано чи пізно дитина зіткнеться з ним віч-на-віч. Батькам необхідно постаратися відсунути від дитини цю зустріч. Не просто, щоб її захистити, а щоб підготувати.Відтак, категорично забороняє залишати дітей біля комп’ютера або дати їм «мобілку», щоб звільнити себе для будь-яких справ. Дитину не можна загравати і заспокоювати за допомогою телефону. Годувати дітей під мультфільм або передачу. Безумство купувати дитині телефон, тому що він у всіх є і моя дитина не повиненна відчувати себе скривдженою. Це стосується і купівлі дорогого телефону.Він радить батькам привчити дитину до того, що інтернет – це не прірва вседозволеності, а один з багатьох засобів отримання корисної інформації. Всі ці обмеження будуть стискати вільну волю дитини, що природно викличе протест, якщо дитина не буде привчена до того, що іноді доводиться обмежувати своє бажання в чомусь меншому, щоб отримати більше.Як захистити дитину від швидкоплинності інтернету та виховувати в ній духовність."Для цього нехай батьки самі представлять істинний приклад доброго життя і знайомлять дітей з тими, у яких головні турботи не про насолоди і відмінності, а про спасіння душі. Діти любонаслідувальні. Як рано вони вміють копіювати матір або батька!» (Св. Феофан Затворник). Нам здається, що ми повинні когось від чогось захищати, комусь щось забороняти. Не допоможе! Просіть у Бога розуму собі. Моліться про дітей. Принесіть до Бога своє гаряче переживання про чад. Нехай це буде вашою жертвою, подібно до Іова, який умилостивляв Бога жертвопринесенням за дітьми своїми, переживаючи, чи не згрішили вони в чомусь сьогодні (Іов. 1,5)", - зазначив настоятельхрамуВін наводить приклад однієї сім’ї священика. Коли отець Андрій і матінка Ольга зіткнулися з труднощами перехідного віку своїх двох старших дочок, батюшка на два тижні пішов в ліс молитися, а матушка закрилася для молитви в своїй кімнаті, практично не виходячи з неї. І батьківські молитви напоумити дітей. Ця сім’я – живий сучасний приклад християнської любові. Подивіться про них фільм «Свідоцтво про кохання»."Складно нам буде все це виконати, але «все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі» (Фил. 4,13). Нас диявол обплутав безліччю мереж не тільки духовних. Це і різні соцмережі, які при неправильному використанні також є зброєю бісівською. Допоможи нам і дітям нашим, Господи! «Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо Ти сила моя» (Пс. 30,5)", - підсумував чоловік.

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