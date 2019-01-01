Пожежа у військовому госпіталі Луцька: як таксисти рятували пацієнтів з палаючої будівлі

сколихнула масштабна пожежа – у самому центрі міста загорівся військовий госпіталь, де було більше пів сотні пацієнтів.



На щастя, жоден з них не постраждав. Не в останню чергу завдяки тому, що на допомогу несподівано прийшли таксисти. Близько 20 водіїв не лише розвозили хворих по інших лікарнях, а й виносили їх з палаючої будівлі, - повідомляє



Таксист служби «Оптимальне таксі 579» Дмитро Дятлов розповів, що відбувалось тієї ночі.



«Я був на Ковельській, біля «Пакко», а на Огієнка стояв колега, каже мені: «Кудись так пожежні полетіли». Я кажу: «То їдемо за ними, подивимось, що там сталось». Подзвонив на 101, запитав, де пожежа, там відповіли, що горить госпіталь. Ми відразу вирушили і приїхали на місце фактично одночасно з рятувальниками. Це було близько 2:30 ночі», - каже чоловік.



На той момент усі пацієнти і персонал ще були в приміщенні, тож таксисти взялись виводити їх на вулицю.



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«Всередині був хаос – чергові медсестри не знали, за що братись. То ми разів п’ять заходили. Кількох пацієнтів, які не могли самі ходити, ми виносили на простирадлах – нош на всіх не вистачило», - пригадує Дмитро.



Він з товаришем викликав колег – відгукнулись близько 20. Чоловіки взялись розвозити пацієнтів по інших лікарнях. Кожен зробив по кілька поїздок. Безкоштовно. Не припиняли їздити до 6 ранку, аж поки навіть лікарів не завезли додому.



«Але, коли я проїжджав повз «Гранд-Волинь», бачив таксистів інших служб і пропонував приєднатись, то вони чомусь не захотіли», - зізнається чоловік.



Він запевняє, що заходити в задимлене приміщення було зовсім не страшно – героєм себе ніхто не почував. Хоча вогонь було видно аж з Ковельської.



«Всі спокійні – без сліз та істерики, навіть жартували. Пожежники з Ківерців, Рожища приїхали, то один каже: «Дайте хоч жінці сфотографую, бо ніколи такої пожежі не бачив», - каже Дмитро.



А потім додає: «Тільки ж ви не виділяйте одного мене. У нас колектив і ми один за одного стоїмо».

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