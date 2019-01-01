Опублікували відео затримання можливих вбивць волинянина, якого знайшли з простреленою головою

Поліція Волині затримала чотирьох чоловіків за підозрою в умисному вбивстві 46-річного волинянина, якого знайшли прикопаним з вогнепальним пораненням голови у вівторок, 17 вересня, на околиці міста Ковель.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Правоохоронці оперативно встановили причетність чотирьох жителів Волинської області до скоєння умисного вбивства. Учора, 19 вересня, співробітники карного розшуку спільно із бійцями «КОРДУ» поліції області затримали зловмисників.Поліцейські опублікували фото та відео затримання.Нагадаємо, 17 вересня, на околиці міста Ковель46-річного жителя одного із сіл району.До поліції звернулася співмешканка потерпілого із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний чоловік пішов із дому та не повернувся. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські на околиці міста Ковель виявили тіло безвісти зниклого чоловіка із вогнепальним пораненням. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті його направили на проведення судово-медичної експертизи.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.