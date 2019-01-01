У розкладі руху поїзда «Ізов – Ковель» – тимчасові зміни





Про це



Відтак, 23, 25 та 27 вересня цього року поїзд № 6304 Ізов – Ковель курсуватиме лише до станції Овадно, зворотно зі станції Овадно вирушатиме о 14:48 за розкладом поїзда № 6303 Ковель – Червоноград.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни під час планування поїздок у вказаних напрямках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівська залізниця інформує про тимчасові зміни розклад руху приміських поїздів у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури.Про це йдеться на сторінці Львівської залізниці. Відтак, 23, 25 та 27 вересня цього року поїзд № 6304 Ізов – Ковель курсуватиме лише до станції Овадно, зворотно зі станції Овадно вирушатиме о 14:48 за розкладом поїзда № 6303 Ковель – Червоноград.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни під час планування поїздок у вказаних напрямках.

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