На Волині судитимуть ще трьох членів банди, яка підроблювала документи





Про це інформує



Зазначають, прокуратура області судитиме ще трьох членів групи, учасники якої організували виготовлення підроблених документів, які видаються компетентними іноземними органами. Зокрема ID-карток громадян країн Євросоюзу та посвідчень водія офіційного зразка Республіки Польща та Румунії, а також подальший їх збут громадянам України, в тому числі мешканцям Волинської області.



Нині членів групи обвинувачують у підробленні та збуті документів за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 358 КК України) і невдовзі вони постануть перед судом.



Нагадують, що в ході спільно спланованих і проведених прокуратурою Волинської області та обласним Управлінням СБУ слідчих (розшукових) дій раніше припинили діяльність цієї групи з 6 осіб, до якої входили мешканці Волинської та Чернівецької областей.



Двох членів групи уже засудили, троє очікують вироків, а стосовно ще одного, досудове розслідування триває у виділеному кримінальному провадженні, у зв’язку з його переховуванням від органу досудового розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судитимуть членів групи, яка займалася підробкою ІD-карток громадян Євросоюзу.Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Зазначають, прокуратура області судитиме ще трьох членів групи, учасники якої організували виготовлення підроблених документів, які видаються компетентними іноземними органами. Зокрема ID-карток громадян країн Євросоюзу та посвідчень водія офіційного зразка Республіки Польща та Румунії, а також подальший їх збут громадянам України, в тому числі мешканцям Волинської області.Нині членів групи обвинувачують у підробленні та збуті документів за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 358 КК України) і невдовзі вони постануть перед судом.Нагадують, що в ходідій раніше припинили діяльність цієї групи з 6 осіб, до якої входили мешканці Волинської та Чернівецької областей.Двох членів групи уже засудили, троє очікують вироків, а стосовно ще одного, досудове розслідування триває у виділеному кримінальному провадженні, у зв’язку з його переховуванням від органу досудового розслідування.

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